價值千萬全台唯一智能醫療巡迴車 高雄啟用

日月光集團攜手高雄榮民總醫院打造結合長照與身障服務的高階「智能行動醫療巡迴車」，5日由高雄市長韓國瑜（右6）等人共同啟用。（高雄市新聞局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年3月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）響應高齡友善及長照政策，日月光集團攜手高雄榮民總醫院打造全台唯一設備最完善先進、結合長照與身障服務的「智能行動醫療巡迴車」今天加入照顧高雄鄉親的行列。

捐贈儀式現場由高雄市長韓國瑜率市府團隊、高雄榮民總醫院院長劉俊鵬、日月光集團行政長汪渡村等人手持祝福紅線，倒數後拉開愛心氣球並遞交鑰匙，宣布「智能行動醫療巡迴車」正式啟用，也象徵智能醫療展開歷史新頁；隨後韓國瑜也參觀「智能行動醫療巡迴車」的設備裝置，肯定醫療專業與優質服務。

日月光集團結合高雄榮民總醫院專業醫療團隊，打造總價超過新台幣1500萬元的高階「智能行動醫療巡迴車」，以移動式醫院為主軸，提供長照守護、肌少症、骨密檢測等多項先進設備。

未來也將配合任務出車，連結乳房攝影車、子宮抹片檢查，並提供成人健檢、老人健檢及部分癌症篩檢等服務；另有多國語言翻譯，能產生多元語言健檢報告以服務外國人和新住民等，將帶給市民更多全新有感的醫療服務體驗。

韓國瑜出席捐贈儀式表示，十步之內必有芳草，人間處處有愛心，期許未來的高雄不光是發大財，更能富而好禮，社會充滿祥和快樂與愛心。（編輯：黃世雅）1080305

日月光集團響應高齡友善及長照政策，與高雄榮民總醫院攜手打造高階「智能行動醫療巡迴車」，5日正式啟用，守護大高雄民眾健康。中央社記者程啟峰高雄攝 108年3月5日