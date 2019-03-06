缺席世衛疫苗會議 疾管署：多管道防資訊落差

（中央社記者王揚宇台北6日電）台灣缺席世界衛生組織2月在中國舉行的流感疫苗選株會議；疾管署副署長羅一鈞今天說，會透過管道接洽與會專家、蒐集會議資料，務求資訊上不出現落差，也會全力做好防疫工作。

世界衛生組織2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

有醫學背景的民進黨立委邱泰源、陳靜敏，以及中華民國醫師公會全國聯合會常務理事周慶明、國立台灣大學醫學院附設醫院教授黃立民今天共同召開「LEAVE NO ONE BEHIND –健康人權不容歧視與打壓」記者會，向世界衛生組織及中國呼籲，台灣2300萬國人的健康人權不容被忽略，當國際願意重視台灣人民的健康權益，台灣也會相當樂意貢獻一己之力。

受邀出席記者會的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞說，這場會議的重點在於，每一年在2月、8月，世衛會找全球流感專家開會，決定未來下一季北半球或南半球要使用的流感疫苗株，一旦確定，全球疫苗廠就會著手疫苗培養跟製造。

羅一鈞表示，會議進行過程，會有專家做簡報、書面資料，這資料最後會公布在世衛的官網上，但會議沒開放直播，所以在現場才能聽到第一手資訊，包括預估下一季流感趨勢等，也可透過茶敘休息、開放問答時間，與現場世衛官員、專家討論，為何選擇要用這個疫苗株等。

羅一鈞指出，雖然沒參加這次會議，但疾管署有所準備，會透過多方管道，接洽與台灣友好國家的與會專家，蒐集參加資料，務求不會有資訊上的落差；未來會持續爭取，派專家到現場參加會議。

邱泰源說，健康無國界，台灣醫療水準相當高，不管是疫苗研發等都是世界級，這部分可以貢獻給台灣及全世界人民。周慶明說，台灣政府、醫界在流感及其他傳染病防治上，做了很大的努力，但這次無法參加選株會議，這嚴重違反台灣人民的健康人權，令人遺憾。

黃立民指出，他曾參加過類似會議，共同的困擾是邀請函一定是很晚才會知道，甚至要到前一天或前兩天才知道；防疫不分國界，不能有漏洞，而台灣位在亞洲一個關鍵點上，很多病毒都很快進到台灣來，而台灣的疫情監測、病毒分析能力很強，相信分析結果對世衛有幫助。（編輯：林興盟）1080306