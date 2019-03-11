笑氣危害青少年 陳時中：和經濟部研議加強管理

（中央社記者張茗喧台北11日電）立委陳宜民今天質詢表示，吸食笑氣會損害神經，但青少年卻能輕易上網購買，質疑管理不當。衛福部長陳時中說，醫療用笑氣已納入藥事法管理，承諾和經濟部研議加強管理工業用笑氣。

長庚醫院日前召開記者會指出，2012至2018年該院共收治9名因吸食笑氣造成脊髓神經退化、嚴重受損的病例，患者均為青少年，有一名17歲少女甚至因吸食笑氣導致頸椎脊髓神經退化，無法正常行走。

國民黨立委陳宜民今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，日前有警察查獲笑氣販售業者並詢問衛福部意見，衛福部回函竟稱無法證實業者販售的笑氣有使用在人體，讓業者獲判無罪。

陳宜民強調，長期吸食笑氣恐導致成癮且對人體有害，但國內笑氣管理卻相當鬆散，民眾上網花新台幣約2000至2500元就能買到，青少年如此方便取得笑氣，顯見衛福部未加強管理。

陳時中則表示，由於笑氣分為醫療用及工業用兩種，其中醫療用笑氣已有「藥事法」規範，但工業用則屬經濟部工業局管轄，應由經濟部落實追蹤工業笑氣使用情形，但他也承諾將和經濟部共同研擬加強笑氣規範管理制度。（編輯：卞金峰）1080311