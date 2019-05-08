兒童畫家陳曦 台中摩天輪高空辦畫展

台中小畫家陳曦（左4）在知名樂園摩天輪上舉辦「陳曦看世界–天空之夢高空畫展」，她8日為親自體驗摩天輪後所創作的畫作揭幕。中央社記者趙麗妍攝 108年5月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中10歲小畫家陳曦繼在機場、車站辦過畫展後，將在摩天輪上展出3個系列畫作。民眾搭乘摩天輪，除可遠眺高空美景外，還可一窺兒童畫家彩筆下的繽紛世界。

兒童畫家陳曦3歲開始學畫，家中地板、牆壁、身上的衣服都是她的畫布，就讀國小前一年，父母帶她環遊世界，走訪日本、美國、杜拜，也讓她的創作靈感源源不絕。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，這次在天空之夢摩天輪的車廂中，將展出陳曦花博幻想曲、世界協奏曲、動物狂想曲等系列畫作，遊客除可搭乘摩天輪俯瞰台中美景外，也讓車廂搖身一變成為傳遞藝文的平台。

王永豪說，陳曦在搭乘摩天輪後，耗時兩個月提筆畫下「太陽輪‧晨曦」畫作，透過畫作傳遞她體驗搭乘摩天輪後的感受。麗寶樂園將永遠典藏這幅畫作並公開陳列在度假村供遊客觀賞。

陳曦表示，畫「太陽輪‧晨曦」時，她首次嘗試使用油畫跟壓克力顏料兩種不同媒材創作，她以晨曦之光比做自己，太陽輪則是宇宙最大、最明亮的指引，象徵摩天輪載著人們轉動夢想。

「陳曦看世界─天空之夢高空畫展」即日起至6月9日，在台中市后里區麗寶樂園天空之夢摩天輪車廂中展出。（編輯：翁翠萍）1080508