婦人治療痔瘡檢出肺腺癌 醫師：早發現早治療

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）67歲詹婦為治療痔瘡，結果檢查出肺腺癌；醫師指出，肺癌早期沒有症狀，老婦人經由低劑量電腦斷層掃描發現罹癌，早期發現早期治療，如果出現體重減輕等症狀，肺癌恐已進入末期。

衛生福利部立彰化醫院胸腔內科醫師林澤宏今天指出，日前有1名67歲詹姓婦人前來醫院開刀解決痔瘡問題，在術前進行胸部X光檢查時，在右下肺發現有陰影，他們立即安排電腦斷層掃描，報告指出，婦人的右下肺有2.2公分大的腫瘤，經病理切片確診為肺腺癌第一期；肺腺癌是肺癌的一種。

林澤宏表示，婦人平時沒有抽菸的習慣，也沒有出現咳嗽或胸悶等不舒服的症狀，婦人的兒子也說，家族也沒有肺癌病史，對於被檢查出有肺癌都很驚訝，而肺癌早期沒有症狀，如果在肺癌第一期或第二期時發現，就能提高治癒率。

林澤宏說，民眾如果擔心罹癌或在高風險環境工作，可以接受低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，可以降低20%的肺癌死亡率，不然等到體重減輕、容易喘或是胸悶咳嗽超過3個月，才前往就醫，症狀恐怕已經變得很嚴重。

林澤宏表示，很多人不吸菸卻罹患肺癌，提醒可以從生活習慣著手，像是在室內放置空氣清淨機、下廚時一定要開抽油煙機，家中如果有燒香，一定要打開門窗，也應注意即時空氣品質指標，空氣品質不好時，盡量不要外出，如果要出門，也應該戴上口罩。（編輯：陳俊碩）1080514