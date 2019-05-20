每天喝手搖飲料 輪椅男14年暴肥60公斤

罹患小兒麻痺的翁姓男子（前）開始坐輪椅後，缺乏運動，每天喝手搖飲料，10幾年來暴肥60公斤，接受減重手術才瘦下來，20日在醫院展示減重成果。（台南市立安南醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年5月20日

（中央社記者張榮祥台南20日電）罹患小兒麻痺的55歲翁姓男子40歲開始坐輪椅後，缺乏運動，每天喝1杯至2杯手搖飲料，14年竟暴肥60公斤，還得了糖尿病，他今天說，去年靠減重手術才瘦下來。

接受台南市立安南醫院減重手術至今約10個月，持續穩定減重的翁男，今天在醫院展示減重成果，目前體重82公斤，目標是坐輪椅前的70公斤。

翁男2歲時罹患小兒麻痺，平常行動不便，多年來依靠拐杖，40歲時醫師告知長期走路姿勢不良，造成脊椎及膝蓋承受力過大，必須坐輪椅，否則關節受損會更嚴重。

翁男聽從醫師建議，開始輪椅人生，但無法像拿著枴杖時走路運動，又很愛喝手搖飲料，每天1杯至2杯下肚，體重不斷增加，14年間從70公斤暴肥到130公斤。

暴肥的翁男行動更不便，睡眠品質也變差，就診才發現嚴重睡眠呼吸中止症、重度脂肪肝合併肝功能異常、高血脂、高膽固醇及糖尿病等症狀上身，去年7月就診後接受微創縮胃曠腸手術，才順利減重。

安南醫院國際代謝形體醫學中心醫師辛明哲說，翁男先天條件不佳，無法積極運動，術後得靠飲食配合減重，雖效果較慢，還是能達到目標；翁男術後抽血數值都已恢復正常。（編輯：翁翠萍）1080520