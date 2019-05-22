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8旬翁疝氣自療 腸阻塞幸未壞死撿回一命

最新更新：2019/05/22 13:31

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）一名8旬老翁罹患腹股溝疝氣多年，下腹部經常鼓起，平時自行按壓推腸回復而不以為意。日前腸子無法復位，疼痛不堪，造成嚴重腸阻塞，經緊急手術，幸腸子未壞死，撿回一命。

大林慈濟醫院一般外科醫師李政鴻今天表示，常發生在男性身上的疝氣，一般會隨著年紀漸長，腹壁肌肉組織鬆弛加上腹腔內壓力增加，造成腹內器官經由疝氣囊跑到腹腔外；當腸子掉出腹部肌肉的小洞時，若沒卡死，在適當輕壓下，腸子可推回腹內。

李政鴻指出，這名8旬老翁常年如此推回，但日前怎麼推都無法讓腸子復位，直到就醫檢查，才發現約8公分的腸子已卡住。嚴重時，會造成腹膜炎及敗血性休克，有生命危險；經緊急手術後，所幸腸子未壞死，復位及修補疝氣，才撿回一命。

李政鴻提醒民眾，疝氣診斷並不難，通常用眼觀察、用手觸摸就可確定，當發現肚子及大腿交界處有不明凸出物時，需盡快就醫檢查。

李政鴻表示，疝氣雖然可能長時間不會惡化，但一直未治療，症狀也不會自行改善；若放任不治療，受損部位易隨著時間增長越變越大，可能會造成腸壞死，不可輕忽。（編輯：戴光育）1080522

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