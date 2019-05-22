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新北萬里發現2死豬 動保處採樣送驗

最新更新：2019/05/22 20:16
新北市萬里區翡翠灣沙灘及野柳漁港防波堤，22日上午及下午各發現死亡豬隻，防疫人員獲報到場將豬隻帶回並採樣送驗，結果最快23日晚間出爐。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月22日
新北市萬里區翡翠灣沙灘及野柳漁港防波堤，22日上午及下午各發現死亡豬隻，防疫人員獲報到場將豬隻帶回並採樣送驗，結果最快23日晚間出爐。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月22日

（中央社記者王朝鈺新北市22日電）新北市萬里區翡翠灣沙灘及野柳漁港防波堤，今天上午及下午各發現死亡豬隻，防疫人員獲報到場將豬隻帶回並採樣送驗，最快明晚檢驗結果出爐，確認是否感染非洲豬瘟。

新北市動物保護防疫處表示，上午8時許接獲岸巡通報，萬里區翡翠灣沙灘發現疑似死豬，岸巡人員先行到場拉起封鎖線，動保處隨後調派2名防疫人員趕赴現場，經勘查後，確認動物屍體為死豬，隨即將豬隻帶回檢驗。

無獨有偶，動保處指出，下午3時許再度接獲岸巡通報，指野柳漁港防波堤飄來一頭疑似死豬，防疫人員不敢大意再度趕赴現場，確認死亡動物為豬隻，立刻帶回採樣檢驗。

動保處表示，一旦確認動物屍體為豬隻，現場立刻實施消毒，現已將兩隻豬隻屍體帶回動物之家，解剖採集檢體送交家畜衛生試驗所檢驗，預計最快明天晚間可確認豬隻是否感染非洲豬瘟。（編輯：吳協昌）1080522

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