精神障礙症狀難判斷 家屬籲設24小時求助線

（中央社記者謝秉憲、陳清芳台北23日電）台劇「我們與惡的距離」引起民眾關注精神障礙者的處境，伊甸基金會今天為精障家庭發聲，呼籲政府設24小時求助諮詢專線，讓家屬及時得到專業幫助，不再覺得恐懼無助。

伊甸社會福利基金會今天舉辦「2019精障社區服務國際研討會」會前記者會，多家精障家屬與服務團體代分享照顧病友與尋求援助遇到的困難挫折，講到難過處，許多人掉下眼淚，就在淚光中，他們呼籲政府正視精障社區服務議題，提出設置24小時求助專線等訴求。

出席活動的「我們與惡的距離」編劇呂蒔媛接受採訪時說，曾為劇本內容請伊旬協助田野調查，發現民眾對隨機殺人普遍認為是精神疾病導致，其他則不知道確切原因，但其實許多身障家庭的心情不被社會理解，希望民眾別害怕精障課題，多關注才能讓問題得到解決。

小美阿姨有個20多歲兒子，患有思覺失調症，她在會中表示，2年前兒子和家人發生肢體衝突，被強制就醫後，病情卻未見好轉，出院3年都不出門，家裡曾尋求衛生局和醫院協助，回應卻是病患沒有就醫意願、未發生自傷傷人情況，無法介入。

身為護理人員，小美阿姨清楚及早就醫很重要，也透過各種管道打電話找資源。她說，希望政府儘快設24小時諮詢專線，讓家屬遇到情況時，能及時得到解答，不要等到真正發生自傷傷人事件，才願意著手處理。

伊甸活泉之家主任廖福源說，政府應重視精障家庭需求，設置24小時求助專線、擬定患者出院協助計畫、門診時提供易懂的醫療和社區資源地圖或手冊、增加衛生福利部社會及家庭署對精障家庭支持預算、發展符合需求的服務，像是臨時短期性居住、增加復健措施等。（編輯：陳清芳）1080523