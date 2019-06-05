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晚期肝癌患者福音 6月起二線標靶藥納健保

最新更新：2019/06/05 12:34

（中央社記者張茗喧台北5日電）晚期肝癌患者福音，健保署今天宣布，6月1日起已將二線肝癌標靶藥納入健保，未來使用一線標靶藥無效的患者，可望多一線生機，每年將有超過千名患者可望受惠。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，民國107年國內接受肝癌治療者約6萬4000人。

健保署長李伯璋今天受訪時表示，肝癌患者除了手術治療外，醫師也會以對病人傷害性較小的電療、栓塞、注射治療等局部治療優先替患者治療，若通通沒效才會使用標靶藥物。

按照現行規定，肝癌晚期無法開刀的患者，須在6個月內進行3次局部治療失敗，才能使用健保給付的一線標靶藥物。

不過，有部分醫學會認為患者6個月內做3次局部治療，不論對醫院工作量、病人體能而言負擔都很大，健保署經討論，決定將原本6個月規定放寬至12個月，未來12個月內進行3次局部治療失敗的患者，都能使用健保給付的一線標靶藥物。

值得注意的是，即便接受一線標靶藥治療，仍有30至50%患者面臨無效窘境，這些晚期肝癌患者將無藥可醫，因此健保署這次也一併將二線標靶藥納入給付，提供患者更多治療選擇，新制6月1日上路。

李伯璋說，一線標靶藥規定放寬後，每年將增加約新台幣5400萬元支出，約有800人受惠；二線標靶藥納健保給付後，每年將有1000至1400人可望受惠，每年平均增加4億至6.5億元支出。（編輯：張雅淨）1080605

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