在家愛滋篩檢更便利 血液試劑可網路訂超商取

疾病管制署推動的在家愛滋自我篩檢計畫更便民，民眾已可以上網訂購試劑並至超商取貨。圖為在家愛滋篩檢計畫中提供的血液自我篩檢試劑。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

（中央社記者陳偉婷台北7日電）「在家愛滋自我篩檢計畫」現在更便民，疾管署副署長莊人祥說，即日起，無論是人工發放定點或網路訂購超商取貨，都提供唾液、血液2種篩檢試劑，民眾可依需求擇一索取。

衛生福利部疾病管制署在家愛滋自我篩檢計畫，民眾只要到自動服務機、人工發放定點支付新台幣200元或上網訂購（https://otc.cdc.gov.tw）後選擇鄰近的全家、OK或萊爾富超商支付245元（200元試劑費及45元物流費）即可取得試劑。

因兼顧隱私及便利特性，提升民眾自主篩檢意願，截至今年6月2日，已有2萬5323人次參與。

莊人祥說，該計畫過去網路訂購超商取貨僅提供唾液篩檢試劑，而縣市衛生局、民間團體等408個人工發放定點僅提供血液篩檢試劑；為擴大服務民眾，即日起無論是人工發放定點或網路訂購超商取貨，都提供2種篩檢試劑，民眾可依需求擇一索取。

同時為了鼓勵民眾落實安全性行為，莊人祥說，即日起使用網路訂購超商取貨者，將隨盒附贈保險套及潤滑液；人工發放定點也自即日起至今年6月30日止，隨試劑發放提供保險套及潤滑液，總計3500份，送完為止。

莊人祥表示，民眾在家篩檢後，無論檢驗結果為陽性或陰性，都可依包裝指示上傳清楚可辨識的「試劑編號」照片，並登錄檢驗結果及提供轉帳的郵局/銀行帳戶資料，即可於45天內領回200元試劑費用。

若檢驗結果為陽性，請攜帶可清楚辨識「自我篩檢試劑編號」的照片，到愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。

疾管署呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次。

衛生局、匿名篩檢醫院或相關民間團體也提供匿名篩檢、篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務，民眾如有需求可多加利用，相關資訊可上疾管署全球資訊網「匿名篩檢專區」查詢。（編輯：李錫璋）1080607