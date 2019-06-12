南迴線搭火車更方便 台東縣6站新增無障礙設施

(中央社記者盧太城台東縣12日電)配合台鐵南迴線鐵路電氣化工程，台東縣6個火車站增添無障礙設施和電梯，目前大武站已完工。

立法委員劉櫂豪今天前往大武、太麻里火車站視察，關心無障礙設施的工程進度。

劉櫂豪表示，交通部辦理南迴鐵路電氣化計畫，從屏東潮州站至台東知本站間必須增建電氣化設備，同時許多車站月台必須加長改建。因此他特別爭取經費將南迴線康樂至大武站的無障礙設施改善，納入南迴計畫一併辦理。

包含大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂等各站將無障礙設施納入南迴計畫工程。每個火車站依月台的數量分別施做2至3座電梯，共18座電梯，每座經費新台幣180萬元，總經費3240萬元。

劉櫂豪表示，無障礙設施必須配合電氣化工程以及月台加長改善工程再進場施作，目前已完成大武站2座電梯，並於今年2月啟用。瀧溪站電梯預計於年底完工，金崙站等取得使用執照後啟用，太麻里站2座月台電梯預計於年底完成啟用，知本站及康樂站將陸續於今年起進場施作，屆時將能改善車站服務品質，提升旅客進出月台的便利性。（編輯：李錫璋）1080612