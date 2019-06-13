郭台銘加碼捐台大癌醫50億 期許打造醫療新平台

永齡基金會攜手台大抗癌，卻傳出醫療器材未到位，鴻海董事長郭台銘13日親自出席「永齡攜手台大抗癌捐贈決心不變媒體說明會」發表聲明，並再加捐新台幣50億。圖左起台大校長管中閔、永齡健康基金會創辦人郭台銘、台大癌醫中心醫院院長鄭安理。中央社記者郭日曉攝 108年6月13日

（中央社記者張茗喧台北13日電）鴻海董事長郭台銘今天宣布加碼捐新台幣50億元給台大癌醫中心，他表示，未來盼將免疫治療、大數據、5G等都納入癌症治療領域，若當總統將打造健康醫療新平台。

媒體爆料，鴻海集團董事長郭台銘旗下永齡基金會出資興建、原訂7月開幕的台大癌醫中心醫院，因捐款短缺新台幣80至100億元，醫療器材未到位，現在只能小規模營運，並稱郭台銘原承諾繼續捐款卻沒有下文，台大癌醫每月支出6000萬元，已向台大支借10億元。

郭台銘今天上午和台大校長管中閔、台大癌症中心醫院院長鄭安理等人合辦記者會，宣布加碼捐贈台大癌醫中心50億元。

管中閔表示，各界都知道郭台銘關懷癌症醫療、研究，因此發願支持相關研究，也委託台大重任，給予150億元捐款，希望台大建立世界一流的癌症醫院，醫院硬體基本已完成，正在試營運當中，未來還有很多工作要做。

鄭安理坦言，媒體報導癌醫向台大醫院的借款數目正確，在資金不足的這段期間，是台大校總區給癌醫中心貸款，但其實錢仍是不夠的，而永齡基金會在台大癌醫中心最困難的時候，給予了最大的協助。

鄭安理說，郭台銘過去10年來，不僅親自帶領團隊到世界各國參觀癌症醫療，也籌組團隊進行各種籌劃，對癌醫的努力良多；實際上，這次的捐贈的50億元早在去年1月初就提案，去年10月通過校務會議同意。

郭台銘指出，他歷經2位至親罹癌過世，便發誓對抗癌症，是他個人志願也是心願，因此10年前捐款台大籌建癌醫中心，從台大前校長李嗣涔到現任管中閔，歷經3名校長以及1名代理校長，也體認行政效率緩慢，曾為了移幾棵樹就讓工程延宕2年。

郭台銘強調，他早在去年1月3日就和鄭安理深談，認為10年來通貨膨脹等因素，可能導致癌醫經費不足，便口頭承諾加碼捐50億元，作為台大新任校長的禮物，不料歷經一年卡管案，讓捐款沒有校長能蓋章，使捐款延宕將近一年，才會使台大沒有經費買相關設備。

他認為，這10年來他深刻體會到一項工程當中需蓋多少圖章，並強調未來他當總統，任何措施都將權衡輕重，認為「政府管太多了，什麼都管不好，使得行政效率出了很大問題」，承諾當總統後將鬆綁。

此外，未來也希望將免疫治療、大數據、5G等都納入癌症治療領域，當總統後一定打造健康醫療新平台，這也是他對國人健康、科技發展的期許。（編輯：方沛清）1080613