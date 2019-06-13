亞洲最高101戶外觀景台 每天限量36人預約

（中央社記者劉麗榮台北13日電）台北101營運15年來，明天開始首度對外開放亞洲最高的101戶外頂樓觀景台，必須穿著安全裝備，還有專人拍下紀念照，每天限量36人預約，一人3000元。

101總經理張振亞下午在記者會表示，她到101上班前，從來沒有到過觀景台，過去旅客最高只能到89層樓觀景台，為了讓旅客有更不同的體驗，決定開放頂樓讓民眾體驗。

她一站上去，眺望整個台北，「內心覺得非常感動」，相信不僅是外國觀光客，國人登上101頂樓，一定也會有很強烈的感受。

101營運長劉家豪說，過去101樓鮮少對外開放，曾接待過前美國總統柯林頓、影星威爾史密斯等人，101的頂樓RF則是從未開放過。開放媒體參觀的這天遇上大霧，正好體驗觀景台標語「漫步在雲端」的感覺。

要登上101的頂樓觀景台並不容易，首先要搭到89樓觀景台，再轉乘兩次電梯和樓梯才有辦法抵達，旅客也將看到獨一無二的101層樓按鈕。

由於是戶外觀景台，需穿著安全裝備，將扣環扣在欄杆上，沿著欄杆走，旅客必須按照順序，不能隨意走動，在專業導覽下，360度欣賞台北美景。參觀完畢，會引導到最佳攝影點，為旅客拍下專屬紀念照，未來也是台灣最高、最夯的打卡點。

戶外觀景台的場域不大，一次僅能容納12人，一天有3個梯次，每次40分鐘，明天起開放線上預約，6月底前報名可享有9折優惠。

101來訪觀光客2015年起有下降趨勢，主因是陸客減少，不過今年2月起開始回升，此外，韓國、日本、東南亞旅客增加，張振亞說，預估這次觀景台改裝可增加5%參訪人次。

台北101表示，今年第一季營收比去年同期增加11%，觀景台也比去年同期成長4%至5%，今年1至5月參訪人數比去年同期增加9萬5542人，其中陸客也有增加。

除了開放頂樓戶外觀景台，5樓觀景台也推出寬20米超大投影螢幕，呈現台灣各種自然景觀之美；89樓的觀景台未來也會積極策展，近期登場的是台北經典建築積木特展。

擁有品牌行銷專業的張振亞說，101擁有獨一無二的資源，未來會好好使用101樓的空間，與品牌合作，讓更多人參與、了解101。（編輯：林興盟）1080613