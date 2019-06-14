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逾期9年蛋黃粉混製保健食品 封存逾4.5萬公斤

最新更新：2019/06/14 15:28

（中央社記者程啟峰、陳朝福高雄14日電）高市衛生局5月會同檢調查獲華肝基因公司涉嫌以逾期9年的蛋黃粉原料混製28種保健食品販售，封存原料535公斤及庫存品逾4.5萬公斤，陳姓負責人等訊後被限制出境出海。

負責偵辦的高雄地檢署今天指出，全案陸續傳喚犯罪嫌疑人7人與證人1人，訊後姓陳姓負責人、鍾姓研發主任、徐姓業務經理3人都涉嫌違反食品安全衛生管理法第49條第2項製造、販賣逾期食品及刑法第339條詐欺等罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令限制住居，其中陳姓負責人另加諭知限制出境出海，其餘犯罪嫌疑人及證人都請回。

高雄市政府衛生局5月29日會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心、法務部調查局高雄市調查處等單位，配合雄檢搜索華肝基因公司及其原料、產品製造、販售、倉儲相關業者處所，當場封存製作原料5435公斤，以及庫存品4萬5746公斤。

衛生局表示，華肝公司透過雲林縣代工廠代為生產一批蛋黃粉共6375.1公斤，這批原料都在民國99年5月5日逾有效期限，但華肝公司仍涉將逾期的蛋黃粉原料販售下游業者，或委請台南市代工廠商將蛋黃粉混合其他原料後製造「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀食品，再流入市面販售。

衛生局已要求業者通知下游通路商或消費者下架回收產品，並通知下游業者、受害消費者所在地的台北市、台中市、桃園市、宜蘭縣等衛生局協助監督業者下架回收涉案產品或原料，截至昨天已回收原料0.6公斤及產品1296.733公斤。

衛生局食品衛生科指出，食品業者應遵守食安法確保所使用原料、半成品、成品均於保存期限內，違反者依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。(編輯:孫承武) 1080614

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