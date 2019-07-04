台大癌醫5日起可掛號 營運採逐步開放

（中央社記者陳偉婷台北4日電）台大癌醫5日將開放民眾掛號，台成細胞治療中心今天率先揭幕。中心主任唐季祿說，中心引進AI人工智慧系統，且病房更舒適，未來也會引進CAR-T細胞治療。但目前還不能正式營運。

台大癌醫中心醫院從民國107年12月19日開始試營運，病人主要從台大醫院轉診而來，明天將開放現場及網路掛號，民眾若有需求，可在明天上午8時後上網預約近2週的門診。

台大癌醫院方表示，癌醫營運採「逐步開放」方式，現階段已有門診跟住院服務，服務病人以乳癌、肺癌、血癌病人為主。部分檢驗在癌醫也可執行，如果有無法執行的項目，也會轉回台大醫院做。

永齡基金會創辦人郭台銘的弟弟郭台成12年前因急性骨髓性白血病病逝，郭台銘悲痛之餘，大筆捐款給台灣大學成立「台成幹細胞治療中心」，致力朝細胞治療方向發展。

癌醫舉行記者會宣布，台成幹細胞治療中心正式更名為台成細胞治療中心，從台大醫院轉址到台大癌醫。

根據癌醫新聞稿，台成細胞治療中心過去10年間已進行超過600例的幹細胞移植，與台大醫院合作每年進行的幹細胞治療超過200名病人。未來在癌醫中心醫院的幹細胞移植病房將設有30床移植病床。

台成細胞治療中心主任唐季祿致詞時表示，台成治療中心過去幫忙許多病人，很多其他醫院不敢做的治療，台成也都能幫忙，未來在癌醫有新的病房，不只做幹細胞移植，之後也會引進CAR-T細胞治療臨床試驗，相信台成可成為華人癌症治療的首選。

唐季祿會後受訪時表示，因部分單位的整合還沒有完備，目前細胞治療中心還不能正式營運，但會儘速完成，希望儘快提供民眾優質的醫療服務。

郭台銘在典禮致詞時則表示，過去為了救弟弟找遍國際醫療資源，雖然弟弟過世了，但當時就決定，團隊不能散，要累積研究成果，可以幫助更多人。台灣有許多隱形的冠軍，醫療、癌症治療是台灣的強項，他走上從政之路，希望發展大醫療產業，翻轉台灣。（編輯：張雅淨）1080704