長榮罷工16天 林佳龍：不排除檢討航權與航線

交通部長林佳龍表示，這次長榮航空空服員的罷工不單是勞資糾紛，也影響了廣大旅客，而且也有很強的外部性，這會影響主管機關交通部未來對於航空公司的航線、航權檢討。中央社記者吳柏緯攝 108年7月5日

（中央社記者吳柏緯台北5日電）長榮空服員罷工邁入第16天，交通部長林佳龍今天指出，如果航空公司有較高的罷工風險，而且後續處置不妥，未來交通部在檢視航權與航線時，都會進行檢討。

交通部長林佳龍上午出席2019年台灣網路治理論壇，並在會後接受採訪。林佳龍表示，這次長榮航空空服員的罷工不單是勞資糾紛，也影響了廣大旅客，而且也有很強的外部性，這會影響主管機關交通部未來對於航空公司的航線、航權檢討。

林佳龍進一步說明，每年民航局都會針對航權與航線進行檢視，如果有航空公司確實存在較高的罷工風險，而且後續處置並不妥當，那麼未來在檢視航權與航線時，都會進行檢討，林佳龍表示，近年台灣連續發生華航與長榮罷工，未來都可能會納入通盤檢討。

至於勞資協商卡關，林佳龍表示，交通部會配合勞動部，不管是以公開或非正式的管道，弭平勞資間的歧見，盡力達成簽署團體協約，讓罷工順利落幕

林佳龍強調，這次的勞資爭議若持續，對於長榮的名聲與未來政府檢討航權一定會有影響，他呼籲長榮的勞資雙方，不要讓公司內部的勞資爭議傷害到旅客、旅行業者與社會大眾。（編輯：黃國倫）1080705