加熱式菸品定義 立委籲3個月內完整釐清

（中央社記者王揚宇台北5日電）海關扣押新興菸品「加熱菸」是否於法有據，引發論戰；民進黨立委何志偉今天說，要求衛生福利部在3個月內定義加熱菸屬於何種商品等事項；到場官員說，盡量在期限內完成。

美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）於台灣時間5月1日正式核准菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International, PMI）的加熱式菸品，繼日本、義大利等國後，在美國上市銷售。

不過，加熱式菸品因定位不明，台灣目前的管理法規未盡周全，海關查獲民眾違規攜帶加熱式菸品入境進行扣押。

何志偉今天於立法院召開「抽菸不好，但戒不了菸怎麼辦？」記者會，說明有多位民眾從國外攜帶自用的加熱式菸品，但屢遭海關違法扣押；民進黨立委蔡易餘也透過電話視訊，參與這場記者會。

加熱式菸品被海關扣押的李姓陳情人今天到場表示，被扣押當下有詢問在場人員，但沒人說的清楚扣押原因，她今天來不是提倡菸品，而是相關單位沒有給明確的法規、規定，就擅自用不清楚的理由來扣押民眾的物品，這樣對嗎。

何志偉說，抽菸有害身體，但大部分菸民只是自己抽菸，並不希望影響別人，所以才需要新的選擇，例如將加熱式菸品做為替代品，而衛福部認為加熱式菸品的風險不明，沒有檢驗標準，所以暫不開放，但美國FDA早已對它進行完整科學檢驗，還發出聲明表示「加熱菸產出的有毒物(toxins)是比燃燒式香菸更低或更少」，也在5月1日宣布允許在美國上市銷售。

何志偉表示，衛福部、財政部不要再互踢皮球，導致民眾無從爭取合法權益，呼籲衛福部在3個月內定義加熱式菸品的性質，以及研究後續作法。

蔡易餘則指出，衛福部、財政部等單位要盡速將這項菸品做清楚定義，不是用消極的態度來面對，倘若水貨橫行，這對健康的影響更不可控制，相關單位要積極處理。

出席記者會的衛生福利部國民健康署菸害防制組科長柯睿期說，目前國際對加熱式菸品沒有標準檢驗方法，也有很多報告指出，它會有一些毒性物質釋出，對於使用者來說都含有毒物質，「這並非減害商品」。

柯睿期表示，會持續蒐集國際報告跟研究、了解國際趨勢，盡量在立委要求的期限內完成；基於保護兒童及青少年健康，反對加熱式菸品進口。

此外，日前有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，建議開放加熱式菸品，並納入健康福利捐的課徵範圍，至5月18日止已獲5042人附議，正式成案。根據公共政策網路參與實施要點，衛福部須於7月18日前做出回應。

衛福部提醒，「吸菸有害健康」、「吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫」、「孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足」、「戒菸可減少健康的危害」。（編輯：趙蔚蘭）1080705