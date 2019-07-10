邊走路邊用手機 婦人臉被鐵架刺穿險瞎

（中央社記者陳偉婷台北10日電）走路千萬別滑手機，一民眾日前邊走路邊用手機聯絡朋友，沒注意腳下有鐵製停車架，不小心絆倒後遭鐵架刺穿臉頰，整張臉瘀血腫脹，甚至差點失明。

馬偕紀念醫院下午發布新聞稿分享駭人案例。64歲呂姓女子與友人到宜蘭出遊時走散，因急著用手機聯絡對方，未注意腳下的鐵製腳踏車停車架，一不小心絆倒後不慎遭鐵架穿刺臉頰鮮血直流。

呂姓女子緊急到附近醫院急診室縫合止血，但因有糖尿病史，擔心傷口後續照顧問題，且因持續疼痛腫脹難耐，回台北後，又再到馬偕急診。

收治個案的馬偕醫院整形外科主治醫師尤傑銘表示，病人抵達急診時左側眼角、眼下及鼻翼有多處明顯深度撕裂傷，整張臉已瘀血腫脹、無法張開左眼。電腦斷層掃描檢查後發現，左側上顎骨、顴骨及鼻骨都有粉碎性骨折，僅差1到2公分就傷及眼窩底，差點就要失明。

過去處理顏面骨折患者，多以保守觀察3至5天，等病人淤血、腫脹減輕後再評估是否進行手術處理。但呂姓女子的糖尿病病史及受傷情況，且考量開放性骨折發生超過4小時以上，會增加感染機率，決定緊急執行手術。所幸術後恢復良好，沒有併發症。

尤傑銘提醒，糖尿病患者因免疫功能下降，若有傷口極易導致感染，且影響癒合時間，若不幸發生急性創傷導致的傷口，特別是大面積的複雜性傷口，應緊急就醫接受處理，才可避免更嚴重的併發症出現。

尤傑銘也說，民眾出門在外須多留意腳步，特別是「低頭族」愈來愈多的情況下，還是要注意安全行進空間，外出時才能確保自身安全，若有特殊疾病史的患者也建議第一時間處置後，也務必要確認傷口照護及追蹤。（編輯：張雅淨）1080710