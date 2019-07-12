防兒童墜樓憾事重演 營建署研修建築技術規則

（中央社記者吳柏緯台北12日電）近10年兒童墜樓事故造成34死53傷，兒童居家安全問題引起社會關切。營建署今天表示，將開會研商現行建築技術規則，加入新的規範，避免憾事再度發生。

營建署建築管理組組長高文婷受訪時指出，營建署分別於民國96年與102年修正「建築技術規則」與「公寓大廈管理條例」的相關條文，降低兒童攀爬可能性並確保居住安全。

日前國民黨籍立委王育敏與兒福團體共同召開記者會，指出現行的建築技術規則建築設計施工編第38條第2項，僅明訂「欄桿不得設有可供直徑十公分物體穿越之鏤空或可供攀爬之水平橫條」，但是各地方政府的認定不一，因此建議營建署應修正規範，以更明確的條文確保兒童居家安全。

高文婷表示，署內經初步研議後，認為該項規範確實存有盲點與模糊空間，因此決定起動相關的修正程序。高文婷說明，王育敏提供的修正草案已於近日送到署內，該草案在建築技術規則建築設計施工編第38條第2項，原有條文後面增訂「或可供腳踩踏之突出物及孔洞」。

高文婷說明，營建署將於7月下旬針對修正案，召集專家學者、相關團體討論並蒐集各方意見，討論的基礎就是王育敏提出的修正草案。她表示，如果經過研商，與會者取得共識，將會盡快啟動修正程序，以更嚴格與完整的建築設計標準，確保兒童居家安全。（編輯：蘇龍麒）1080712