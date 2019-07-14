港星錢小豪送別陳俊朗 計畫拍攝陳爸的故事

台東「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗4日過世，14日舉行公祭，港星錢小豪（圖）也來送別，他計畫拍攝陳爸的故事，讓台灣的敦厚人情表現於大銀幕。中央社 108年7月14日

（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗4日過世，今天舉行公祭，副總統陳建仁到場弔唁；港星錢小豪也來送別，他說，計畫拍攝陳爸的故事，讓台灣的敦厚人情表現於大銀幕。

孩子的書屋文教基金會董事長陳俊朗疑心臟病驟逝，國內各界震驚哀慟，今天上午陳爸告別式，陳副總統、錢小豪等數百人到場致祭。

錢小豪表示，2個月前來台拍攝紀錄片時與陳爸有緣相識，一般人只照顧自己一個家庭，而陳爸成立書屋幫助2000多名小孩，這種大愛精神讓他十分感佩。不料日前獲知陳爸突然過世的消息，非常難過，因此特地來台灣送陳爸最後一程。至於陳爸心心念念的公益慈善，將盡力助其完成遺願。

錢小豪說，他經常來台灣旅遊，台灣除了有美麗的風景，還擁有敦厚的風土人情，為讓香港及世界各地更多人認識台灣，他計畫拍攝台灣人奮鬥的故事，其中包括陳爸的故事。

台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗7月4日驟逝，享年55歲。他20年來長期投入孩童課後陪伴與多元教育，成立9間書屋，大愛擴及2000名偏鄉被貼上壞孩子或不良少年標籤的「黑孩子」，並照顧弱勢孩子與家庭，也讓他獲得「陳爸」封號。（編輯：陳俊碩）1080714