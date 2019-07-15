飲食健康又常運動 高失智風險族群降32%患病率

（中央社倫敦14日綜合外電報導）根據今天刊登在美國醫學會期刊（JAMA）的研究，良好飲食及經常運動的健康生活方式，將有助有失智症遺傳基因的高風險族群患病機率，較生活不健康者降低32%。

路透社報導，生活不健康的失智高風險群罹患失智症的機率是健康生活的失智低風險群的3倍。

共同領導研究的英國艾克斯特大學（University of Exeter）研究學者庫茲馬（Elzbieta Kuzma）說：「我們的發現令人興奮，因為這顯示我們可以採取行動，試圖降低我們的失智遺傳風險。」

根據世界衛生組織（WHO），腦損耗疾病失智症影響全球約5000萬人，每年新增近1000萬例病例，這個數據到2050年料將增加3倍。

庫茲馬的團隊分析19.7萬名60歲以上的歐洲白人後裔成人資料，在8年研究期間發現1769個失智病例，並將這些案例分成低、中、高3種失智風險族群。

為了評估生活型態，研究人員觀察參與者自行回報的飲食、運動習慣及菸酒攝取量。

不吸菸、定時運動、飲食良好並適度飲酒的受試者，被認為擁有最健康的生活習慣，研究發現這類人無論遺傳風險高低，罹患失智症的機率都下降。

艾克斯特大學的呂艾林（David Llewellyn）說，這些發現傳達重要訊息，並削弱他說是「失智症宿命論的觀點」。他說：「有些人相信，自己因遺傳必然會罹患失智症。（但）你或許能夠透過健康的生活習慣，在很大程度上降低罹病機率。」（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1080715