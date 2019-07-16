熱帶低壓成形 屏東逾百抽水機嚴陣以待

（中央社記者廖禹揚台北16日電）熱帶性低氣壓成形，今天午後中南部地區及各地山區估有局部短暫雷陣雨，為避免豪雨成災，經濟部水利署預做防汛準備，其中屏東地區已預布112部移動式抽水機。

水利署表示，包括18部分配於公所機動布置，17部由第七河川局隨時支援調度，屏東地區共有147部移動式抽水機，經檢視妥善率達100%；牡丹水庫也於11日開始進行調節式放水，爭取滯洪空間。

根據中央氣象局資料，今天受熱帶性低氣壓或颱風外圍沉降影響，各地高溫炎熱；午後中南部地區及各地山區會有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風趨勢，可能影響台灣南部海域。經濟部水利署已於15日下午召開防汛視訊會議，盤點相關整備工作。

水利署表示，汛期前已完成滯洪池、抽水站及水門等設施整備，其中滯洪池增加5座至46座，可供2159萬滯洪空間，抽水站增加11站至170站，每秒抽水量共可達924立方公尺，水門則有3815座，經檢查後功能皆正常。

水利署也提醒，時值颱風季，民眾可隨時清理陽台洩水孔及居家附近的排水溝渠，維持排水順暢，以免造成生活不便，並可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。

今年汛期降雨豐沛，全台主要水庫蓄水率多在70%至100%之間，包括北部石門水庫93.69%、翡翠水庫79.88%、寶山第二水庫100%；中部日月潭水庫96.11%，鯉魚潭水庫99.96%，採自由溢流做調節性放水；南部曾文水庫86.29%，南化水庫97.55%，牡丹水庫76.22%。（編輯：趙蔚蘭）1080716