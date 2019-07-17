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北捷車門卡卡 吊飾梳子護唇膏都是凶手

最新更新：2019/07/17 16:21
台北捷運公司統計後發現，北捷電聯車車門異常原因逾5成是「車門卡異物」，導致無法正常開關，而卡車門的異物最常見的是旅客背包上的小吊飾等隨身小物。（台北捷運公司提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月17日
台北捷運公司統計後發現，北捷電聯車車門異常原因逾5成是「車門卡異物」，導致無法正常開關，而卡車門的異物最常見的是旅客背包上的小吊飾等隨身小物。（台北捷運公司提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月17日

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北捷運電聯車車門有時會發生異常，統計發現，原來是車門卡了異物，導致無法正常閉合；最常見的是乘客背包上的小吊飾，鈕扣、鉛筆、雨傘頭、梳子、護唇膏也是「凶手」。

北捷電聯車車門每天約開關122萬次，平均累積開關700萬次，才會發生1次車門異常事件，當車門異常時，電聯車關門警示音會持續響個不停，「門開指示燈」、「門打開狀態燈」也會亮起。

北捷資料顯示，106年共有65件車門異常案件，其中33件是卡住異物所致；107年車門異常件數為62件，因異物卡住則有37件。

進一步分析，卡住車門的異物多為乘客背包上的小吊飾，另外，鈕扣、鉛筆、雨傘頭、梳子、護唇膏等，也常是造成車門異常的「凶手」。

北捷指出，當車門異常時，司機員會立即通報行控中心，由車站站長抵達月台檢視，若車門溝槽有異物，會立即取出，但若卡住車門的異物太小或卡得太深，只能請車上全部旅客下車，改搭下一班車，再把「卡門」列車開回機廠，拆解後將異物取出。

為減少異物卡門機率，北捷呼籲乘客進入車廂後，盡量往內部移動，後背包改為手提，並與車門保持適當距離。（編輯：李錫璋）1080717

北捷電聯車車門發生異常時，電聯車關門警示音會響個不停，站長獲報將趕赴現場確認，若車門溝槽中有異物，就會使用「車門溝槽異物排除工具」將東西取出。（台北捷運公司提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年7月17日
北捷電聯車車門發生異常時，電聯車關門警示音會響個不停，站長獲報將趕赴現場確認，若車門溝槽中有異物，就會使用「車門溝槽異物排除工具」將東西取出。（台北捷運公司提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年7月17日
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