禿頭者福音 北榮找出毛髮生長重要機轉

北榮最新研究顯示，不只拔毛可刺激毛髮再生，拉撐皮膚也能讓休眠期毛髮重新進入生長期，其中關鍵就在「M2亞型的巨噬細胞」，研究成果登上國際期刊。圖為北榮皮膚診斷科主任陳志強17日展示拉撐皮膚的裝置。中央社記者張茗喧攝 108年7月17日

（中央社記者張茗喧台北17日電）禿頭者福音，北榮最新研究顯示，不只拔毛可刺激毛髮再生，拉撐皮膚也能讓休眠期的毛髮重新進入生長期，其中關鍵就在「M2亞型的巨噬細胞」，研究成果登上國際期刊。

台北榮民總醫院今天舉辦記者會公布這項研究成果，參與研究的北榮皮膚診斷科主任陳志強表示，北榮皮膚部研究團隊2015年研究發現，只要拔除一定密度的毛髮，就能達到整片毛髮再生的效果。

他解釋，拔毛之所以可以促進毛髮再生，主要是組織受到破壞時會引來巨噬細胞，就像是細胞的救護車，刺激幹細胞分泌再生因子，老鼠實驗發現，特定密度的拔毛刺激，可以誘發群聚感應現象（quorum sensing），達到5倍毛髮再生效果。

研究發表後，許多患者紛紛到醫院要求醫師幫忙拔頭髮，令醫師哭笑不得。陳志強說，老鼠的毛髮生長週期約2週，若在毛髮休眠期將老鼠的毛剃光或拔光，老鼠至少得禿上2週才會進入生長期，重新長毛；但人的頭髮幾乎隨時都處於生長期，硬拔頭髮可能傷害幹細胞，反而容易長不出頭髮。

為了找出不用拔毛也能長頭髮的方法，北榮研究團隊以過去研究為靈感，嘗試拉撐的方式刺激皮膚，發現效果和拔毛一樣好。

陳志強說，研究團隊趁著毛髮休眠期將老鼠的毛剃光，並用特殊裝置拉撐老鼠皮膚，原本至少要1個月後才會重新生長的毛髮，竟在14天內就開始生長，顯示拉撐皮膚造成的刺激強迫毛髮進入生長期。

北榮團隊進一步研究發現，當皮膚被拉撐時，毛髮生長因子和抑制因子都會快速增加，但只要拉撐的力道放鬆了，抑制因子就會下降，導致毛髮進入生長期。研究也發現毛髮生長關鍵在於M2亞型的巨噬細胞，若將老鼠體內的M2亞型的巨噬細胞殺死，即便拉撐皮膚，也長不出毛髮。

陳志強說，上述研究成果已刊登於國際期刊「自然通訊」（Nature Communication），未來可望以巨噬發展出治療禿髮的細胞療法，或是研發相關藥物或雷射治療刺激幹細胞分泌生長因子，但究竟何時可實際應用到人體，仍有待研究。

陳志強強調，禿髮的原因很多，很可能因壓力太大導致幹細胞休眠，雄性禿、休止期落髮等也是主要原因，建議民眾若有落髮問題務必就醫，平時也可以按摩頭皮刺激生髮，但千萬不要亂拔頭髮，以免得不償失。（編輯：張雅淨）1080717