北市府：住宅租金補貼 提供1萬戶申請

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市都市發展局今天表示，今年度住宅補貼將從22日起跑，其中租金補貼申請戶數，共1萬戶，針對台北市民另有加碼補助。

都發局發布新聞稿指出，配合內政部辦理今年度住宅補貼計畫，將從22日起跑，受理申請至8月底止。內政部提供台北市民申辦住宅補貼計畫的戶數分別為，租金補貼為1萬戶、購置住宅貸款利息補貼共351戶，修繕住宅貸款利息補貼123戶。

都發局表示，為照顧市民，針對租金補貼也採分級加碼，只要是台北市民，並符合內政部租金補貼規定，可申請補貼金額，但會視核定戶的家庭所得及家庭成員人數條件，補貼額度從新台幣3000元至1萬1000元，補貼戶數則不受內政部計畫限制。

都發局說，今年租金補貼申請條件包含家庭成員需無自有住宅外，設籍在台北市的申請民眾，家庭年所得須低於134萬元，每人每月平均所得低於5萬8030元。

此外，家戶平均每人動產（存款、股票等）額度低於15萬元、家庭不動產限額（土地、房屋等）總額低於876萬元。

都發局表示，要申請今年度住宅補貼的市民，受理期間填妥申請書及檢附相關文件，以掛號郵寄或親至位在南京東路三段的中區辦公室申請，也提供線上申請服務，有疑問可打中區辦公室電話諮詢。（編輯：方沛清）1080718