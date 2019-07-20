登革熱個案隱藏期長 疾管署籲醫師提高警覺

（中央社記者陳偉婷台北20日電）疾管署今天公布，台南市一名男子感染本土登革熱。他曾2度到診所就醫，但都沒被確診，從發病到通報晚了6天，增加擴大感染風險。疾管署提醒，醫師應加強警覺。

衛生福利部疾病管制署上午公布，台南新增一例本土登革熱病例，為東區忠孝里60多歲男性，近期無出國史。潛伏期間活動地除住家外、多活動於巴克禮公園及府城開帝殿，也與該區確診個案有地緣相關性，研判個案在東區崇德里感染的可能性較高。

值得注意的是，個案7月13日起陸續出現發熱、頭痛、食慾不振、倦怠等症狀，分別於發病隔天及7月18日到診所就醫，不過，醫師都沒有警覺可能是感染登革熱。個案直到7月19日衛生單位進行接觸者擴大採檢時才發現而通報，確診為登革熱第二型。

疾管署副署長莊人祥受訪表示，登革熱發病症狀如發燒、頭痛、出疹等，可能容易與其他疾病混淆，增加診斷困難。但醫師也應提高警覺，如果在登革熱風險熱區，應多加詢問病人的活動史，才不致增加隱藏期，讓疫情有擴大風險。

今年截至目前，國內累計54例本土登革熱病例，為高雄市42例、台南市12例。另有225例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥說，國內南部地區因豪雨導致道路積、淹水影響，民眾於積水退去後清理家園時，務必注意個人防護措施，且儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。

如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：張芷瑄）1080720