更多編輯台推薦新聞：
治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

早安世界》豪雨轟炸南台灣 高屏累積雨量都破200毫米
早報

早安世界》豪雨轟炸南台灣 高屏累積雨量都破200毫米

影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強
運動

影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

登革熱個案隱藏期長 疾管署籲醫師提高警覺

最新更新：2019/07/20 12:06
疾管署20日上午公布，台南新增一例本土登革熱病例，防疫人員前往台南市東區崇德里進行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年7月20日
疾管署20日上午公布，台南新增一例本土登革熱病例，防疫人員前往台南市東區崇德里進行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年7月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）疾管署今天公布，台南市一名男子感染本土登革熱。他曾2度到診所就醫，但都沒被確診，從發病到通報晚了6天，增加擴大感染風險。疾管署提醒，醫師應加強警覺。

衛生福利部疾病管制署上午公布，台南新增一例本土登革熱病例，為東區忠孝里60多歲男性，近期無出國史。潛伏期間活動地除住家外、多活動於巴克禮公園及府城開帝殿，也與該區確診個案有地緣相關性，研判個案在東區崇德里感染的可能性較高。

值得注意的是，個案7月13日起陸續出現發熱、頭痛、食慾不振、倦怠等症狀，分別於發病隔天及7月18日到診所就醫，不過，醫師都沒有警覺可能是感染登革熱。個案直到7月19日衛生單位進行接觸者擴大採檢時才發現而通報，確診為登革熱第二型。

疾管署副署長莊人祥受訪表示，登革熱發病症狀如發燒、頭痛、出疹等，可能容易與其他疾病混淆，增加診斷困難。但醫師也應提高警覺，如果在登革熱風險熱區，應多加詢問病人的活動史，才不致增加隱藏期，讓疫情有擴大風險。

今年截至目前，國內累計54例本土登革熱病例，為高雄市42例、台南市12例。另有225例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥說，國內南部地區因豪雨導致道路積、淹水影響，民眾於積水退去後清理家園時，務必注意個人防護措施，且儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。

如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：張芷瑄）1080720

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報