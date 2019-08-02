刮刮樂開出37個逾千萬頭獎 北市占8個居冠

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）台灣彩券公司統計，從2014年第4屆公益彩券發行以來，在刮刮樂部分，全台共刮出37個千萬以上頭獎，有多達8個獎落在台北市，居全台之冠．其中信義區就刮出3個，堪稱全台最旺行政區。

台彩公司今天舉辦「刮刮樂新品上市記者會」，台彩總經理蔡國基在會中表示，今年刮刮樂買氣超旺，累計至7月底，刮刮樂銷售金額新台幣456億元，年增17%，成長幅度更勝電腦型彩券，帶動整體彩券銷售額達830億元，年增12%。

蔡國基說，加上觀察年輕族群對玩法多元的刮刮樂接受度不錯，因此加碼推出「年中慶」，以回饋彩迷；他宣布在今天發行新款刮刮樂「1000萬大富翁」，有2個頭獎1000萬元，想中千萬刮刮樂頭獎不用等過年。

台彩公司指出，「1000萬大富翁」刮刮樂除2個千萬頭獎，還有3個二獎100萬元，並有超過40萬個2000元以上獎項，整體中獎率60%，每張售價1000元。

蔡國基說明，雖然過去也曾在年中推出頭獎千萬的刮刮樂，但當時僅有1個千萬頭獎，此次頭獎數目增加為2個。

另一方面，台彩公司統計，從2014年1月至今年7月底，全台共刮出37個千萬以上刮刮樂頭獎，從開出縣市來看，以台北市曾刮出8次最多，其次為台中市7次，高雄市5次，新北市及桃園市則各開出4次。

台彩指出，進一步從各縣市行政區來看，全台只有台北市信義區曾多次刮出千萬以上刮刮樂頭獎，且刮出次數還達3次，榮登最旺行政區；根據歷史紀錄，信義區曾在2015及2016年，開出「2600萬超級紅包」、「開門見喜」及「2000萬開運發財金」刮刮樂的千萬大獎。

台彩表示，觀察千萬以上刮刮樂頭獎得主性別，57%為男性、43%為女性，再搭配年齡層分析，以40至49歲的已婚男性得主最多，女性則以30至39歲單身得主最多。

台彩說，今天上市的還有新款刮刮樂「一路發」，每張售價200元，共有4個頭獎200萬元以及超過20萬個800元以上獎項，整體中獎率30.25%。（編輯：張均懋）1080802