節電很有戲 台電攜手布袋戲劇團出奇招

（中央社記者潘姿羽台北3日電）為了鼓勵民眾節電，台電今年屢屢創意出擊，除了推出節電撩妹金句，近期更攜手掌中劇團演出「節電搖滾布袋戲」，打算深入更廣的年齡層，讓節電成為全民運動。

台電今年推節電頻出新招，首波找來自家球星代言「我節電我驕傲」節電生活態度廣告，日前推出節電態度語錄與短版KUSO廣告，像是「你關燈的那根手指，看起來特別性感」、「與其各自浪費一盞燈，不如我們結婚？」、「關燈，才能升溫，約會最不需要的，就是電燈泡」等，更被稱為是撩妹金句。

台電今天發布新聞稿表示，今天下午2時，將在雲林北港朝天宮的媽祖文化大樓演藝廳與曾獲國際偶戲獎的義興閣掌中劇團合作，推出「節電搖滾布袋戲」。

義興閣掌中劇團來頭不小，除了以搖滾音樂搭配布袋戲為傳統文化加入新意，更曾獲國際偶戲金掌獎與傑出演藝團隊等肯定。

台電表示，這次義興閣掌中劇團特別跨界合作，為台電量身打造「節電掌中戲，偶們節電中」搖滾布袋戲，內容以改編自西遊記，更融入穿越劇形式，描述現代人穿越時空，遇見前往西方取經的孫悟空等一行人所發生的故事；表演逾200個座位開放報名就秒殺，今天特別加開約100個現場保留席，希望有更多民眾看戲。

台電指出，這齣節電搖滾布袋戲有4大特色，一是布袋戲結合Live Band搖滾音樂演出；二是量身訂做「超Q」的台電大頭偶；第三，國民主播盛竹如跨刀，首次挑戰閩南語人物配音，更是一大亮點；最後，觀眾也可參與劇情演出、共創結局。

台灣民生電價名列世界第3低，節電誘因較低，台電表示，過往節電推廣多強調為社會、為地球，今年改從人的角度出發，主打「我節電我驕傲」，希望藉結合在地布袋戲文化，讓節電生活態度不分男女老幼。（編輯：郭萍英）1080803