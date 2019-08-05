男女大不同　研究：爸爸帶小孩更幸福媽媽更憂鬱

（中央社記者陳偉婷台北5日電）研究發現，父親照顧孩子時，有較多幸福感；反之，母親則會產生更多憂鬱症狀。專家指出，因父親照顧孩子多從事休閒、遊戲活動，女性則多承擔「必須」、或不得不做的事項。

董氏基金會心理衛生中心發布新聞稿指出，一篇今年刊登於「人格與社會心理學學報」的研究指出，相較於母親，照顧孩子時，父親有更多的幸福感。

此研究為加州大學河濱分校學者所進行，將3項獨立研究，共計超過1萬8000人的資料，進行快樂、幸福感、憂鬱症狀、心理滿足感和壓力的分析，探討父親或母親是否從父母的角色中獲得更大的快樂。

結果發現，「父親」角色與較多的幸福感有關，與同年齡無孩子的男性相較，「父親」呈現較少的憂鬱症狀，且較滿意自己的生活及與他人的連結。然而女性方面，與無孩子的女性相較，「母親」產生更多的憂鬱症狀。

研究結果也顯示，不同性別的快樂感受與照顧孩子有關聯。男性在照顧子女時更快樂，女性則沒有，且男性在與孩子平日的互動所呈現的幸福感高於女性。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，現代父親參與照顧子女的比例愈來愈高，但父親普遍和孩子的相處多以從事遊戲和休閒活動為主，照顧上仍以母親承擔較多的工作和責任，因而生養小孩對於男性可增加幸福感，女性（特別是職業婦女）則感覺到較少的快樂和較多的罪惡感。

林家興建議，家長在照顧孩子的同時，可營造遊戲和休閒的氣氛，增加正向感受與親子的連結，當父母和子女玩樂及互動變多，作為父母的快樂和幸福感自然也會提升。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則說，無論是教或養，通常在照顧子女時，像是孩子的飲食、生活作息、學校作業等，大部分女性所承擔的幾乎都是「必須」或「不得不」要做的事項，而帶孩子出遊、做運動、逛大賣場，這時父親的角色才會想當然耳要出現。

葉雅馨建議，女性特別是職業婦女，可和先生討論商量，在「輪流」「分享」「分擔」的照顧過程，另一伴也更能體會教養孩子的樂趣及辛苦，平日即建立可尋求協助的親友及鄰居的口袋名單，或找相近年齡孩童的家長共組照顧網絡相互支援。

在工作和教養孩子之餘，葉雅馨建議，父母可留有自己的時間，即便是一星期的某天晚上，或是每天一個小時，從事自己想做的事情，例如聽歌、追劇、玩遊戲，有助轉換情緒，增添照顧孩子的品質及幸福感。（編輯：管中維）1080805