新手爸媽問題一籮筐 碰上母乳問題最頭大

（中央社記者張茗喧台北20日電）初次懷孕升格人母，媽媽們心中總有問不完的問題，根據衛生福利部國民健康署統計，新手媽咪最常見的問題以母乳哺育為大宗，包括母奶如何存放、生病時能否餵奶、能否染燙髮等。

國健署今天透過新聞稿指出，為了解決新手爸媽疑惑，設置「孕產婦關懷諮詢專線」，進一步統計民眾諮詢的問題發現，哺育母乳是令許多新手爸媽最頭大的問題。

母乳相關問題當中，許多爸媽最常問的問題就是冷凍、冷藏母奶到底該如何存放、能存放多久。國健署表示，擠出的母奶若要隔餐餵食，可以直接保存在室溫25度以下，不必冷藏儲存；放置在有冰寶的攜帶式冰桶內則可以保存24小時，冰箱冷藏層可以保存5天。

若想保存更久，可以放在獨立的冰箱冷凍層，可保存約3至6個月，但切記解凍的母乳不可再冷凍，解凍後24小時以後不可給寶寶吃。

第二個常見問題是，當媽媽生病時乳汁中是否會有病菌，是否可餵母奶。國健署表示，除了愛滋病可能經由乳汁傳染，其餘疾病則不太可能。

多數媽媽在出現感冒等生病症狀之前，可能會在接觸寶寶的過程中，透過飛沫傳染將疾病傳染給寶寶，但寶寶可以透過哺乳得到母親體內產生的抗體，反而可以減輕感染的症狀。

不過，若是媽媽罹患水痘且有新水泡出現，或是罹患肺結核在服藥2週內，都可能經由接觸寶寶造成傳染性，不宜直接哺乳，但當水痘患者不再有新皮疹出現或肺結核使用藥物2週後，就可直接哺乳。

除此之外，許多愛美的媽媽也好奇，餵母奶到底能不能漂眉、染燙髮，國健署表示，目前沒有任何證據顯示媽媽使用染髮劑或燙髮劑，會對哺乳寶寶有影響。

國健署解釋，藥品不論塗在頭皮上或其他皮膚上，吸收到體內的量都非常少，對哺乳寶寶的影響也較小，加上頭皮如果健康、完整，比起頭皮有抓裂傷者，染髮劑吸收的量更少。

國健署建議，哺乳媽媽若要染燙髮，應選擇合格美髮師、告知目前正在哺餵母乳、輕柔洗頭勿抓傷頭皮、選擇天然成分的燙染產品、染燙髮時注意通風、請美髮師盡可能不讓藥劑接觸頭皮。

國健署強調，哺育母乳不僅能降低寶寶腸胃道感染、呼吸道感染及中耳炎的機會，也能減少兒童期糖尿病的機會，減少過敏風險，媽媽產後子宮、身材恢復也較快，產後出血的機會較小，而且得到乳房癌、卵巢癌及骨質疏鬆的機率都會減少。

國健署呼籲，新手爸媽若有任何問題，可撥打孕產婦關懷諮詢專線（0800-870-870），或下載「雲端好孕守」APP查看母乳哺育手冊及母嬰早期肌膚接觸、增加奶水分泌秘訣。（編輯：管中維）1071220