千名新生兒約3位聽損 把握黃金治療期重獲新聲

（中央社記者卞金峰、實習記者蕭惠敏台北6日電）台灣每千名新生兒即有3至4位罹患中、重度聽損，台大兒童醫院耳鼻喉部醫師吳振吉今天指出，若幼兒3、4歲語言發展遲緩，應速就醫，早期診斷治療復健，可重獲新「聲」。

台大兒童醫院及中華民國兒童慈善協會今天舉行「兒童聽力守護計畫」記者會，協助台灣聽損兒治療、復健，盼兒童能重獲新「聲」。

吳振吉表示，聽損影響語言、學業及社會適應力，台灣新生兒中、重度聽損率約0.3至0.4%，其中有約6成為天生基因缺陷、2成耳部感染所致、另2成仍未知。此外，中、重度聽損需配戴助聽器治療、嚴重聽損則需植入電子耳。

吳振吉說，以前父母發現聽損兒語言發展遲緩時，通常已錯過黃金治療期，現今透過新生兒聽力篩檢，寶寶在3個月時可確診是否聽損、6個月時治療、嚴重者12個月後手術治療。

吳振吉提到，聽力受損大多為耳蝸病變，少部分者屬於神經細小，傳統聽力檢查僅針對中、內耳神經檢查，現已有大腦皮質聽覺誘發電位儀器，偵測大腦反應，研究聽損基因，提供精準治療。

此儀器檢測為自費，吳振吉說，大腦皮質聽覺誘發電位檢測目的有三，包含：檢查聽力受損的惡化程度、植入電子耳手術評估，生育前聽損基因篩檢。

台大醫院及中華民國兒童慈善協會合作「兒童聽力守護計畫」，目前已收案200名聽損兒童家庭，掃描國人30個重要聽損基因，納入國人聽損基因資料庫；除兒童聽能、語言復健訓練外，近期著重居家訓練，落實早療。（編輯：卞金峰）1080806