50歲女無預警耳聾 中西醫聯手治療救回聽力

（中央社記者張茗喧台北7日電）一名50歲女性公務員1年多前右耳聽力無預警驟降，甚至連旁人說話都聽不到，做遍各種檢查都找不出異常，在西醫治療搭配中醫針灸、調養，半年後總算挽救部分聽力。

三軍總醫院中醫部醫師林政憲今天在記者會表示，「突發性耳聾」是耳鼻喉科臨床常見疾病，每年發生率為10萬分之5至20，至今確切機轉仍不明確，病毒感染、血管栓塞、耳蝸內細胞壓力反應及免疫調節機制都是醫界猜測的可能原因。

林政憲解釋，突發性耳聾患者往往在3天內出現聽力受損，純音聽力檢查上連續3個頻率平均聽閾值喪失小於30分貝，多數患者除了聽力減退外，經常合併有耳鳴、眩暈症狀。

正因為找不出確切病因，醫界只能嘗試以不同方式治療，林政憲指出，包括口服、注射類固醇或以高壓氧治療，根據過去發現，僅有約一半患者的症狀會有所改善；反之，即便不接受治療，也有約一半的患者會自己恢復聽力。

目前已知女性、年紀較大、發作時出現眩暈症狀、延遲治療7天以上、初診聽力損失大於40分貝的患者，預後往往也較差。

林政憲指出，從中醫角度來看，突發性耳聾很可能和肝火有關，由於肝經是從體腔內一路延伸至內耳深處，一旦肝火旺盛，就可能導致內耳損傷，出現口乾、口苦、睡眠不佳，甚至導致頭痛、耳鳴、突發性耳聾等症狀出現。

三總中醫團隊2年來收治約50名突發性耳聾患者，患者均接受過西醫治療，但聽力僅些微改善，搭配中醫團隊以中藥調理、針灸等方式減少肝火影響並疏通耳部經絡，追蹤半年後，許多患者聽力都有明顯好轉。

林政憲提到，近年曾收治一名50歲女性公務員，1年多前發生突發性耳聾，就醫時右耳聽力幾乎完全喪失，連日常對話都聽不到，經中醫治療半年後，聽力從重度聽障進步到中重度聽障，救回部分聽力，生活品質也大大改善。

林政憲指出，三總中醫團隊明年起將展開相關計畫，了解針灸、中藥調理對於突發性耳聾的療效。他另呼籲民眾，平時應少吃燒烤、油炸、辛辣的食物，保持睡眠充足，就能避免肝火旺盛，降低突發性耳聾風險。（編輯：張雅淨）1080807