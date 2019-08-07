昔2成居民染C肝 高雄桃源區將成首個根除地區

衛生福利部去年推動為期1年半的「山地型原鄉C型肝炎完治試辦計畫」，經過醫療團隊地毯式篩檢並以C肝新藥治療，高雄桃源區將成為全台首個根除C肝的地區；部長陳時中（左4）7日表示，未來將持續針對高風險地區擴大篩檢及治療。中央社記者張茗喧攝 108年8月7日

（中央社記者張茗喧台北7日電）堪稱國病的肝病，每年奪走數千條性命，高雄桃源區更是每5人就有1人染C肝的高盛行區，經過醫療團隊地毯式篩檢並以C肝新藥治療，竟搖身一變，將成為全台首個根除C肝的地區。

根據衛生福利部統計，全台約有40萬名C型肝炎患者，為了根除C肝，中央健康保險署2017年首度將C肝新藥納入健保，不僅C肝新藥經費從當年的新台幣31億攀升至今年的65億元；治療人數也從2017年的9538人，攀升至今年的4萬2014人，治癒率達97%。

然而，即便政府提供C肝新藥，原住民鄉地區的民眾接受治療的狀況普遍仍偏低，成為重點治療項目。

衛生福利部去年推動為期1年半的「山地型原鄉C型肝炎完治試辦計畫」，以嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、花蓮縣秀林鄉、花蓮縣卓溪鄉等4原鄉地區作為試辦點，針對30至75歲民眾進行C肝篩檢及治療。

衛福部部長陳時中今天揭曉期中成果，他表示，4大原鄉地區C肝陽性率都有10%以上，即每10人至少就有1人感染C肝病毒，經過醫療團隊翻山越嶺找出患者，這4大原鄉地區篩檢率約54%至96.5%，治療率32.5%至94.4%，未來將持續針對高風險地區擴大篩檢及治療。

國內肝膽胰臟內科權威、高雄醫學大學副校長余明隆表示，原鄉地區的C肝病人大多是家中經濟支柱，光是看病就得舟車勞頓，經常擔心治療影響工作或收入，不敢接受治療，恐釀成肝硬化或肝癌。

余明隆說，這次計畫中的高雄市桃源區，過去一直是C肝高盛行區，2014年針對當地500名居民進行篩檢，發現平均每5人就有1人感染C肝，是全台平均盛行率的7.2倍。

去年以此計畫進行地毯式篩檢，鎖定1073名、30歲以上常住居民進行抽血檢查，不僅篩檢率達99.4%，治療率也高達95.8%，已達到世界衛生組織（WHO）定義的「微根治」，不只每年肝病死亡率能降低65%，新診斷人數更能減少90%，曾是高盛行率的桃源區有機會成為全台第一個沒有C肝盛行的地區。

陳時中說，今年元旦起健保署全面開放C肝患者接受治療，只要驗出C肝病毒就能用藥，4萬個用藥名額短短7個月就用盡，為了讓治療不中斷，將持續和健保會協商，將沒用完的款項餘額挹注C肝治療，預計可再增加10億元、約1萬個治療名額。

陳時中強調，健保署也持續和藥廠協商，盼透過降價、贊助等方式增加用藥名額，達到今年治療8萬名患者的目標，有信心在2025年成功根除C肝，此成就也將成為台灣在WHO的一大亮點。（編輯：方沛清）1080807