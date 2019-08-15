台南山區大雨 南化關山撤離16人

台南地區持續降雨，15日雨勢多集中在山區，曾文水庫中午12時以每秒1700公噸的速度進行調節性放水，迄今曾文水庫已放水1億8500萬公噸，相當於2個南化水庫的蓄水。（南區水資源局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月15日

（中央社記者張榮祥台南15日電）西南風影響，台南今天雨勢多集中山區，曾文水庫持續調節性放水，南化水庫也已蓄滿溢流，南化區關山里預防性撤離16人。

台南持續降雨，今天雨勢多集中在山區，最新水情資訊顯示，24小時累積雨量以南化區154毫米，其次是楠西區139毫米，白河區86毫米。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，以灌溉為主的曾文水庫，蓄水率逾9成，8月11日開始進行調節性放水，今天累積雨量157.7毫米，3個水道全開，中午12時以每秒1700公噸的速度放水，迄今曾文水庫已放水1億8500萬公噸，相當於2個南化水庫的蓄水。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，今天集水區累積雨量185.1毫米，水庫蓄滿溢流。

和曾文水庫相連的烏山頭水庫，今天集水區累積雨量57毫米，有效蓄水量7398萬公噸，蓄水率94.51%。

南化區則因雨勢過大，出現土石流黃色警戒，區公所今天下午已預防性撤離關山里16人，南化區防災中心2級開設。（編輯：黃世雅）1080815