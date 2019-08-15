高雄本土登革熱再添1例 5大症狀要警覺

衛福部疾管署15日宣布高雄再增1例本土登革熱，個案是家住左營區的50多歲女性，是高雄市今年第51例病例，防疫人員也到個案居住地加強執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年8月15日

（中央社記者張茗喧台北15日電）疾管署今天宣布高雄再增1例本土登革熱，個案是家住左營區的50多歲女性，是高雄市今年第51例病例，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等5症狀務必提高警覺。

衛生福利部疾病管制署今天傍晚透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，這名個案家住左營區新上里，近期未出國，12日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心及嘔吐等症狀，曾分別於12、13日就醫，因症狀未改善14日再度就醫，經NS1快篩陽性通報，今天確診感染登革病毒第2型，目前個案住院中。

莊人祥說，個案平時活動地以住家及工作地為主，均在左營區新上里，每天下午會至位於同里的龍華市場購物，近期曾至旗山區、鼓山區活動，根據個案發病日及活動史研判，她在左營區新上里感染的可能性較高，實驗室將進行病毒基因定序，釐清可能的感染源。

莊人祥指出，衛生單位昨天已完成個案居住地孳生源檢查及噴霧壓罐作業，預計明、後兩天分別前往個案居住地、工作地及龍華市場執行社區緊急防治作業。

登革熱疫情持續延燒，愈來愈多患者都是多次就醫後，才被懷疑是登革熱，莊人祥說，台南、高雄醫師對於本土登革熱診斷較有經驗，警覺性也比較高，考量近日新北市也出現登革熱病例，將加強快篩診所的密度。

根據疾管署統計，今年截至目前，國內累計73例本土登革熱病例，為高雄市51例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例；另有310例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥提醒，近日因西南風偏強，中南部地區易有短暫強降雨或局部大雨發生的機會，民眾在雨後應加強環境巡視，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：卞金峰）1080815