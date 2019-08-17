崔媽媽募弱勢搬家基金 邊緣人住得有尊嚴

（中央社記者韋樞台北17日電）向來協助弱勢搬家租屋的崔媽媽基金會今年透過募資平台募集「弱勢搬家基金」。基金會執行長呂秉怡說，接下來接受弱勢族群申請搬家補助，盼讓最多弱勢邊緣人脫困，住得有尊嚴。

起源於無殼蝸牛運動的崔媽媽基金會，從1989年一路走來，持續關心租屋服務、搬家評鑑、社區發展、居住扶助、居住政策等。已經運作16年的「弱勢搬家基金」今年更首度以年輕人盛行的募資平台設法讓「弱勢搬家基金」達標。

呂秉怡告訴中央社記者，經過一陣子努力，好不容易透過募資平台達標，募得新台幣47萬餘元，扣除各項行政經費和回饋金後，實際只有約30萬元投入2020年的搬家基金，以一件個案最高補助弱勢搬家費用5000元來算，只能協助60位弱勢朋友脫離現在的居住環境。

呂秉怡指出，以去年為例，截長補短方式後，一共協助87位弱勢朋友搬家，雖然還不知道明年會有多少弱勢朋友需要搬家協助，但30萬元基金實在有點捉襟見肘，呂秉怡呼籲善心人士，期盼多一些善款以郵政劃撥的方式捐到基金會，以備協助明年突增的個案需求。

呂秉怡說，崔媽媽基金會即日起接受各縣市政府社會局下轄社福中心的社工師為輔導個案提出申請，同時基金會長期關注的個案也會一一查看居住環境並徵詢搬家意願。

他強調，弱勢朋友搬家比一般人想像的更難，他們可能被迫遊走在一間間願意接納他們的屋主之間，每次遊走的體力與財力就像一場浩劫。例如老奶奶說她找到了小小的窩，但不知如何把滿滿的回憶放進小窩；也有帶著4個孩子的爸爸因為沒錢搬家，自己一件一件扛著家當，從舊租處4樓搬下樓再扛到新租的5樓頂樓加蓋；更有被家暴的媽媽希望在她先生不在的時候，幫她快速搬出，但最為難的是她沒錢。

呂秉怡透露，根據過去協助的弱勢搬家個案，約3成是房東要收回老房子而被迫搬家，或是漏水壁癌實在太嚴重，或是單親媽媽帶著小孩逃離家暴家庭，一旦單親媽媽有能力時就會為了小孩的未來而孟母三遷；但亦有2到3成卻是因為種種因素而搬往更差的環境。（編輯：林興盟）1080817