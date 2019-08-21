黎薩省百餘豬隻死亡 菲農業部展開撲殺隔離

（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓黎薩省3個地方行政區傳出100多頭豬隻死亡後，農業部與相關部門已展開撲殺並設置隔離檢疫站。不過，農業部表示，豬隻死亡事件仍未確認為非洲豬瘟所造成。

綜合菲國媒體報導，黎薩省（Rizal）羅德里格斯鎮（Rodriguez）減災管理辦公室（MDRRMO）指鎮內3個行政區有100多頭豬隻死亡。

另外，呂宋島數個地區養豬戶報告，他們的豬隻出現食欲不振、嘔吐甚至暴斃情形。

然而，面對媒體詢問，菲國農業當局仍避談還有哪些地區豬隻出現類似病例及可能導致這些症狀的原因。

菲律賓動物工業局（BAI）、國家警署（PNP）與地方政府單位已對受感染的豬肉產品，尤其是來自黎薩地區的豬隻展開聯合控管行動，管制死豬肉或豬隻被帶到其他地區。

黎薩省位於馬尼拉東方，距大馬尼拉不到20公里。

動物工業局在受感染養豬場方圓1公里處設置隔離檢疫站，監控活豬、豬肉或豬肉產品進出。

台灣非洲豬瘟中央災害應變中心18日指出，由於菲律賓發生疑似非洲豬瘟案例，為防疫超前部署，自19日零時起增加對菲律賓入境桃園機場旅客的手提行李，進行全面X光機查驗。

菲國媒體也對民眾提出警示，赴台旅遊時勿攜帶豬肉產品，避免受罰。

菲律賓農業部今天敦促消費者選購豬肉時要謹慎。農業部發言人雷耶斯（Noel Reyes）說：「我們也敦促消費者購買肉類產品時保持警覺，這些產品應確實經由國家肉類檢驗局（NMIS）檢驗過。」

他強調，受感染養豬場方圓1公里的豬隻已遭撲殺，豬隻死亡情形範圍有限，沒有爆發（疫情），「（疫情）爆發意味我們無力控制它」。

雷耶斯指豬肉供應無虞，呼籲民眾若發現鄰近社區出現豬隻異常死亡，儘快向地方政府獸醫辦公室通報。

農業部代理部長達爾（William Dar）19日發表聲明表示，已要求動物工業局進一步進行實驗室測試，並將血液樣本送往國外實驗室，以確認豬隻死因，預計結果會在2到3週內出爐。（編輯：高照芬）1080821