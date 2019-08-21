平均眷口數擬調降 健保收入每年恐縮水47億

（中央社記者張茗喧台北21日電）少子化衝擊，健保平均眷口數擬從0.61人降至0.58人，23日將提至健保會討論，若通過最快明年元旦上路，全台約90萬名雇主可望節省健保費支出，但健保每年收入最多恐縮水47億元。

根據現行「健保法」規定，第1類第1目至第3目被保險人所屬的投保單位或政府應負擔的眷屬人數，依被保險人實際眷屬人數平均計算。健保署上一次公告平均眷口數是在民國105年，當時眷口數為0.61人，如今已降至0.6以下，但健保署3年來卻從未調整，引發雇主不滿。

7月召開的健保會中，有5名保險人代表聯合提案，要求健保署按實際狀況調整平均眷口數，並質疑自健保開辦以來，健保署靠著平均眷口數，超收雇主保費超過新台幣500億元，根本對雇主不公，要求按照實際眷口數進行調整。

健保署財務組研究員唐薏文表示，受少子化影響，被保險人實際依附眷屬人數降低，近3年平均僅0.59人、去年平均數更降至0.58人，因此上個月多名健保會委員要求健保署依法公告調降平均眷口數，目前共有2方案正在討論。

其一是以近3年平均眷口數0.59進行調降，雇主每年負擔減少20億元、政府減少負擔11億元，總計健保年減31億元收入；另一種是降至去年平均數0.58人，雇主每年負擔減少30億元、政府減少負擔17億元，健保年收入將短少47億元，初估約有90萬名雇主受惠。

唐薏文指出，23日召開的健保會將針對此案進行討論，若順利通過，新費率最快將於明年元旦上路。

健保署副署長蔡淑鈴坦言，平均眷口數調降後，健保收入將減少，每年虧損勢必會再增加，即便明年初健保費將隨基本工資調漲隨之增加，但若平均眷口數也同步調整，一來一往下，健保收入仍減少約14億至30億元，盼致力節流，維持健保財務穩定。（編輯：謝雅竹）1080821