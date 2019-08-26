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總統期盼國際燈光節成為澎湖節慶活動

最新更新：2019/08/26 16:51
總統蔡英文（2排中）26日走訪澎湖，參觀2019澎湖國際海灣燈光節主燈「鯨動海灣」，並盼燈光節未來能成為澎湖代表性活動，讓澎湖全年都好玩。中央社 108年8月26日
總統蔡英文（2排中）26日走訪澎湖，參觀2019澎湖國際海灣燈光節主燈「鯨動海灣」，並盼燈光節未來能成為澎湖代表性活動，讓澎湖全年都好玩。中央社 108年8月26日

（中央社澎湖縣26日電）總統蔡英文今天盛讚觀光局在澎湖舉辦的國際燈光節，未來能成為澎湖代表性活動，讓澎湖全年都好玩。

總統蔡英文下午前往馬公觀音亭參拜，祈求國泰民安，觀音亭主委王順輝致贈觀音亭磁杯給總統作紀念。

蔡總統隨後參觀觀光局在觀音亭園區所舉辦的秋瘋季系列活動之一的「國際燈光節」，並聽取觀光局長周永暉的簡報和「鯨動海灣」的展演，讚譽有加。

總統說，她去年參加澎湖縣政府和觀光局舉辦的世界最美麗海灣年會，非常成功，今年更加碼。她今天參觀國際燈光節活動，期盼澎湖在秋冬季節中，有很多活動，不要讓遊客在一年中只有幾個月時間遊覽，澎湖全年都好玩，尤其觀光局在秋冬旅遊補助，離島部份還加碼，歡迎更多的遊客前來。

蔡總統肯定觀光局今年所舉辦的澎湖國燈光節，包括「光耀菊島」、「鯨動海灣」、「隱匿之海」和「福耀龍門宮」等4大主題，將一直進行至11月2日，期盼未來持續辦理，成為代表澎湖節慶活動。（編輯：林沂鋒）1080826

總統蔡英文（前中）26日走訪澎湖，在交通部長林佳龍（前右3）、澎湖縣長賴峰偉（前右4）等人陪同下前往馬公觀音亭參拜祈福，並在觀音亭前合影留念。中央社　108年8月26日
總統蔡英文（前中）26日走訪澎湖，在交通部長林佳龍（前右3）、澎湖縣長賴峰偉（前右4）等人陪同下前往馬公觀音亭參拜祈福，並在觀音亭前合影留念。中央社　108年8月26日
總統蔡英文（前中）26日走訪澎湖，在縣長賴峰偉（前左）陪同下前往馬公觀音亭參拜，祈求國泰民安，觀音亭主委王順輝（右）並代表致贈紀念杯給總統。中央社 108年8月26日
總統蔡英文（前中）26日走訪澎湖，在縣長賴峰偉（前左）陪同下前往馬公觀音亭參拜，祈求國泰民安，觀音亭主委王順輝（右）並代表致贈紀念杯給總統。中央社 108年8月26日
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