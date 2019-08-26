24小時都能預約賞車 超商跨界服務有新亮點

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）超商業者與車商跨界合作，搶攻汽車市場，業者表示，將在全台5500間超商門市提供消費者預約賞車服務，經銷商即使下班後，依然能掌握接單機會。

統一超商新聞稿指出，為解決購車族不便，統一超商打造全新服務平台，未來全台門市24小時都能隨時提供指定合作車款資訊，成為最便利的購車諮詢平台。在傳統售車通路打烊後，透過超商預約，經銷商依然能接單。

統一超商表示，為創造更多獨特且有差異化經營模式，統一超商在商品、店型、數位服務持續與不同業態合作，期盼透過品牌強強聯手，打破門市坪數限制。並在有限的空間中，創造更豐富的3E體驗（體驗性Experience、娛樂性 Entertainment、教育性Education）。

統一超商說，與福特六和合作首創預約賞車服務，不僅讓合作品牌成為亮點，門市能帶進更多新來客，同時也提供消費者創新的購物型態。

統一超商說，從今天起至9月底，消費者只要透過五步驟就能完成購買，先到門市取得合作車款資訊，第二步到上網登錄資料，第三步車商將推派專人聯繫消費者並預約賞車，第四步簽立訂單，第五，消費者即可領牌，並獲得超商禮券。（編輯：鄭雪文）1080826