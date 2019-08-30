台大新竹分院雁行計畫 半年助逾800病患轉診

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）台大醫院新竹分院承接「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，結合衛福部推動分級醫療、雙向轉診政策，目前已有110家合作醫療院所，半年來已服務超過800名病患轉診。

台大醫院新竹分院今天舉行「轉診有愛、就醫無礙－雁行團隊齊航」記者會，公布今年承接健保署北區業務組執行「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」成果。

台大醫院新竹分院副院長楊曜旭表示，院方響應分級醫療、雙向轉診政策，多年來積極參與健保署的家庭醫師整合照護計畫，與基層院所保持良好互轉機制，也持續向民眾宣導分級醫療的概念。

楊曜旭指出，今年至目前，雁行團隊的合作醫療院所已達110家，遍布新竹市、新竹縣及苗栗縣地區，提供以病人為中心的醫療照護防線，統計至今年6月，門診、急診及住院累計已服務超過800名病人成功下轉至社區醫療院所。

台大醫院新竹分院醫務秘書楊宏智表示，這項政策能讓基層診所醫師能在診間幫病人向醫院掛號，方便轉介醫院做進一步檢查與治療。另外，基層診所也可查詢病人相關就醫資訊，有助於後續治療，獲得更佳照護。

健保署北區業務組科長謝明珠指出，台大新竹分院以「整合醫學病房」主動與社區醫師共同照護住院病人，待病情穩定後轉回原社區院所，並透過專屬加密資訊平台，強化與社區院所團隊的醫療資訊交流。

謝明珠說，雖然台大新竹分院雁行團隊今年才正式成立，但成功下轉地區醫院、診所人數為新竹區最高，發揮區域醫院負責急重難症醫療，一般輕症及穩定病人則轉至社區院所照護的分級醫療成果驚人。（編輯：張雅淨）1080830