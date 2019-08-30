疑腸病毒群聚感染未通報 高市某幼兒園挨罰

高雄市某幼兒園疑爆發腸病毒群聚感染，迄今仍有2個班級停課，衛生局30日查出園方未落實防疫、也未通報，將依傳染病防治法開罰。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年8月30日

（中央社記者程啟峰高雄30日電）高雄市某幼兒園疑爆發腸病毒群聚感染，園內12名病童分屬5個班級，迄今仍有2班停課。高雄市衛生局今天查出園方未落實防疫、也未通報，將依傳染病防治法開罰。

高雄市衛生局指出，昨天接獲民眾投訴，指市內某幼兒園疑爆發腸病毒群聚感染事件。經前往調查後發現，該幼兒園共計9班、招收228名2至6歲幼童，在16至27日間共計12名幼兒分屬5個班級出現症狀，包括16日1例、19日5例、21日1例、25日1例、26有1例、27日3例，迄今仍有2個班級停課中。

衛生局昨天疫情調查後，今天再會同高雄市教育局、疾病管制署高屏區管制中心前往該園查核。

衛生局表示，該園疫情擴散原因，包括園方未暫停共同遊戲區使用、課後才藝班混班上課、下課接送集中同一等候地點，且園內漂白水消毒也不落實。

此外，防疫人員現場抽查出席紀錄發現，1名發病學童未依高雄市腸病毒通報及停課公告進行通報。

衛生局指出，腸病毒傳染力強，教托育機構因多數學幼童集中聚集上課，腸病毒易於幼童間傳播，提醒各幼托園所及機構注意防疫。（編輯：戴光育）1080830