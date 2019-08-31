總統台南麻豆推銷文旦 銷出5000箱

（中央社記者張榮祥台南31日電）總統蔡英文今天出席台南市麻豆區的2019台灣文旦季記者會，大力行銷文旦，當場有5家銀行及科技公司共認購5000箱文旦；蔡總統也呼籲大家快買多吃文旦。

2019台灣文旦季記者會今天在台南市麻豆區的麻豆好廖果園召開，來自台南、花蓮、台東、宜蘭、雲林及嘉義共10個農會，在場擺攤陳列自家文旦。出席記者會的蔡總統，在農委會主委陳吉仲的陪同下，除一一品嚐各縣市文旦外，也參觀果園機具。

蔡總統指出，務農很辛苦，政府最大責任就是確保價格及穩定農民收入在一定的水準，她要確保這樣的農業目標。

蔡總統說，每年文旦季都是從台南麻豆開始，麻豆產量最高，約佔28%至30%；她有些大學同學是台南人，以前只要拿到麻豆文旦，就會給她幾個，一定要她吃，讓她印象很深，麻豆文旦小小顆，但很甜。

蔡總統表示，政府今年收購文旦次級品的大果政策，已收到效果，這是成功的政策，維持了文旦的市場價格。今年文旦品質很好，很好吃，不能錯過，農會也很用心，推出產地團體標章，大家要趕快買。

總統說，台南曾出現有關文旦的假消息流言，造成農民在價格上受到傷害，立法院已修法，對於在農產品上散播假消息，最重可罰新台幣30萬元。選舉政治是一時，但傷害農民是一世的。（編輯：李錫璋）1080831