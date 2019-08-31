19屆海洋獨立音樂大賞 鹹豬肉樂團奪魁

2019新北市貢寮海洋音樂祭31日晚間公布獲獎樂團，今年由Ka-silaw鹹豬肉樂團獲得海洋獨立音樂大賞及獎金新台幣40萬元。（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）2019新北市貢寮海洋音樂祭今天晚上由市長侯友宜宣布獲獎樂團，鹹豬肉獲得海洋獨立音樂大賞及獎金新台幣40萬元、老破麻樂團獲得評審團大獎及獎金15萬元。

海洋音樂祭最高榮耀的「海洋獨立音樂大賞」今天登場，由國內資深音樂人所組成的海祭評審團，經評比後，今天由本屆最終10強樂團站上海祭「冒險台」，爭奪榮耀的海洋旗。

市府觀光旅遊局晚間表示，競賽後由市長侯友宜公布Ka-silaw鹹豬肉樂團獲得海洋獨立音樂大賞，老破麻Old Slut Distortion樂團獲得評審團大獎，OverTone樂團獲得「海洋之星」及獎金5萬元。

另外，中國信託人氣樂團獎由尋找尼歐樂團獲得，將可獲得由中國信託文教基金會提供的6場演出機會。

市府觀旅局表示，今晚除緊張比賽外，主舞台現場特別邀去年得獎團體，包括夕陽武士、美秀集團、Mafana擔任回歸演出嘉賓，象徵著原創音樂的延續與傳承。

市府說，新北市貢寮國際海洋音樂祭自2000年夏天舉辦至今，已邁入第19屆，成為國內外具指標性的音樂盛會之一。今年仍在貢寮區福隆海水浴場舉行，9月1日還有節目表演。（編輯：黃世雅）1080831