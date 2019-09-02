健保醫療支出10大疾病　慢性腎病居首

（中央社記者陳偉婷台北2日電）衛福部健保署統計，107年醫療支出前10大疾病，慢性腎病排名第一，年花健保約新台幣513億元，第二名是糖尿病，第三名則是齒齦炎及牙周疾病。

根據衛生福利部中央健康保險署統計資料，107年健保支出最高的10大疾病排行為慢性腎臟疾病，就醫人數約36.4萬人，醫療費用約513億元。其次為糖尿病，就醫人數145.9萬人，費用約291億元；齒齦炎及牙周疾病，就醫人數877.8萬人，約花費171億元。

其他疾病依序為齲齒、高血壓、到院抗腫瘤治療、呼吸衰竭、慢性缺血性心臟病、思覺失調症及急性上呼吸道感染。

健保署副署長蔡淑鈴今天受訪表示，慢性腎臟疾病蟬聯健保支出10大疾病首位，包含洗腎及還未洗腎但腎功能已經不好的病人。根據統計，去年有9萬人曾經洗腎，目前還有8.3萬人持續洗腎。

慢性腎臟病支出高居不下的原因，蔡淑鈴解釋，高齡社會人類壽命延長，腎臟功能可能會退化，加上高血壓、高血糖、高血脂等3高慢性病如果控制不當，也會增加腎臟功能負擔。根據統計，洗腎病人中，前期有5成都有糖尿病問題。

蔡淑鈴提醒，預防慢性腎病的關鍵是要從飲食控制，少鹽、少油、少糖，預防糖尿病、高血壓、高血脂，加上運動，有助讓腎功能維持更久。

要減少洗腎人口，換腎也是路徑。不過，蔡淑鈴表示，換腎後的5年存活率雖比洗腎高，但因文化使然，器捐風氣不盛，活體加上大愛腎臟一年僅300、400人，遠遠趕不上需求，鼓勵器官捐贈還需要長期努力和突破。（編輯：管中維）1080902