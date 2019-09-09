高鐵延伸屏東 立委多半支持左營案

（中央社記者蘇龍麒、王揚宇台北9日電）行政院長蘇貞昌明天將視察屏東，預料將宣布高鐵延伸到屏東。民進黨出身的屏東立委一致表示振奮與支持，鍾佳濱和周春米認為，從高鐵發展來考量，應該選擇左營案。

行政院長蘇貞昌明天將視察屏東，預料將宣布重大交通建設，包括高鐵將延伸到屏東，以西部高鐵加上東部快鐵建設，完成環島快速鐵路網。

根據鐵道局規劃，高鐵南延到屏東有4條路線列入考慮，有2條是分別從燕巢及左營延伸，都採高架建設；另2條路線則會經過高雄市區再延伸，高雄方案是地下化，從高鐵左營站沿台鐵旁的路廊，先往南再往東延伸到屏東六塊厝；小港潮州方案採高架，從高鐵左營站往南先到小港機場，再往東到屏東潮州。

鍾佳濱說，高鐵「東進」屏東是屏東人的期待，但究竟要選擇左營案或是燕巢案，必須考量高鐵的發展。如果未來是規劃走向環島高鐵，應該選擇左營案，讓左營成為轉運的重要節點；如果選擇燕巢案，就只是高鐵的屏東支線而已，就像台北捷運的新北投支線。

他說，兩案的經費與長度，對於高鐵至少30年以上的營運來說，算是很小的數字，應該以高鐵發展為主要考量。因此他支持左營案。

出身屏東的民進黨不分區立委周春米說，高鐵延伸到屏東的相關方案，要等蘇貞昌宣布才能確定，而這是令人振奮的消息，地方也引頸期盼；考量經濟效益、路線規劃及費用等，左營案是比較好的選擇。

據了解，蘇貞昌明天將到屏東市建國路台1線394.2K北側電塔旁空地，這裡是高屏大橋進到屏東市的路段，也是規劃的高鐵屏東站址可能地點。

民進黨立委蘇震清說，屏東人一直希望能夠縮短城鄉差距、南北差距，很高興政府聽到屏東人的聲音，希望全案能夠早日定案，不論哪個方案他都贊成。

民進黨立委莊瑞雄說，從今年的台商回流來看，台商對屏東的投資可以說是少得可憐，如果能夠有高鐵，解決了交通因素的問題，對於屏東對外招商、外商投資都是重大誘因。

他說，不論左營案、燕巢案都不會進到他的選區，他希望高鐵能夠進到潮州，但如果真的不可行，就先到屏東，這樣對整個屏東縣都是好事。（編輯：謝佳珍）1080909