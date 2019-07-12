高鐵南延 屏縣府：左營南延至六塊厝最可行

（中央社記者陳朝福屏東12日電）對於高鐵南延屏東，屏東縣政府今天表示，不管是用地取得或是未來延伸性，「左營南延至六塊厝」案最為可行，希望中央能盡速核定，讓高鐵延伸屏東有實質進展。

媒體報導高鐵南延屏東「交通部最新方案出爐，除了原有的燕巢案和左營案，以國土開發角度調整後，再增高雄案和小港潮州案」。屏東縣政府今天新聞稿表示，事前毫無所悉，秉持尊重專業，但時間就是成本，計畫遲未核定，勢必花費更多社會及工程成本。

新聞稿指出，就交通平權及均衡城鄉發展，左營南延至六塊厝方案不管是用地取得或是未來延伸性，都最為可行，且已與交通部鐵道局討論多次，希望全案能盡速核定，讓高鐵延伸屏東有實質進展。

交通部4月針對「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」左營南延、燕巢岔出二案進行審查，交通部已認為基於國土發展考量，高鐵延伸屏東有其必要性。屏東縣政府當時就在審查會中強烈表達「希望加快作業期程，未來要銜接東西部鐵道走廊，或完善高鐵走廊涵蓋範圍，高鐵南延屏東是必然要做的規劃項目。」

屏東縣政府交通旅遊處表示，高鐵延伸屏東不能只看營運收入，評估要項應納入土地增值、創造就業機會、促進區域經濟發展及稅收收益等面向，才能核實估算經濟與財務效益；另就現有軌道運具而言，高鐵速度最快、時間最節省，對實踐南北長距離城鄉之間交通相對便捷，因此高鐵南延屏東才能真正實現南北交通平權，縮短城鄉差距。

交通旅遊處強調，在屏東市六塊厝設站，土地取得容易、腹地大，未來路線可以向南及向東再持續延伸，除鄰近屏東市區外，也可整合現有鐵道系統，及引進周邊土地開發以提升經濟效益。

後續高鐵南延屏東，可配合交通部環島軌道政策規劃（西部高鐵、東部快鐵）架構，續往屏南佈建以完善環島交通網絡、活絡地方發展。(編輯:孫承武)1080712