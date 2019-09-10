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高鐵延伸屏東
行政院長蘇貞昌9月10日宣布高鐵將延伸到屏東，並要求路線盡速定案；根據鐵道局規劃，高鐵延伸到屏東有4條路線列入考慮。
高鐵延伸屏東
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高鐵延伸屏東5/11

高鐵延伸屏東財源哪裡來 財長：先動用高鐵基金

最新更新：2019/09/10 15:28
談及高鐵延伸屏東的財源，財政部長蘇建榮表示，可先動用高鐵基金，若不足，高鐵還可舉借自償性債務，對政府總預算不會造成太大負擔。（中央社檔案照片）
談及高鐵延伸屏東的財源，財政部長蘇建榮表示，可先動用高鐵基金，若不足，高鐵還可舉借自償性債務，對政府總預算不會造成太大負擔。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）行政院今天宣布高鐵將延伸到屏東，針對建設財源，財政部長蘇建榮表示，可先動用高鐵基金，若不足，高鐵還可舉借自償性債務，對政府總預算不會造成太大負擔。

行政院長蘇貞昌今天返回家鄉屏東市，宣布高鐵將延伸到屏東，並要求路線盡速定案，目前評估中的路線有4條，包括燕巢案，興建經費新台幣561億元，左營案興建經費554億元，高雄案1217億元，小港潮州案1217億元。

財政部長蘇建榮今天主持2019年中秋節記者會，被媒體問及，政府將如何籌措規模龐大的高鐵延伸屏東建設經費。

對此，蘇建榮回應，高鐵本身有高鐵基金，建設經費可以先動用這塊，若不足，高鐵還可以舉債，由於鐵路建設具有自償性，舉借的也是自償性債務，在高鐵近年有賺錢、營運良好狀態下，應該不用擔心；後續也會和主計總處一同研商是否需協助籌措財源，對政府總預算不會造成太大影響。

另一方面，對行政院長蘇貞昌日前出席機車行升級轉型說明會時表示，機車已不是單純交通工具，幾乎是台灣人的「腳」，應認定輕型機車是一般民眾生活及交通的必需品，要求財政部研議減少機車貨物稅。

蘇建榮表示，行政院目前只是財政部開始進行研議，到底降不降稅，目前還沒確定，未必一定會降稅，等研議結果出爐會再送交行政院做決策。（編輯：黃國倫）1080910

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