國際油價反彈 16日起汽柴油漲0.5元及0.4元

中油公司宣布，自16日凌晨零時起，各式汽油價格每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）美中貿易戰情勢暫時和緩，國際油價反彈，中油公司今天宣布，自9月16日凌晨零時起，各式汽油價格每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.4元，95無鉛汽油來到每公升新台幣28.3元。

調整後的各式汽、柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.6元。

中油說明，本週受中美貿易談判漸露曙光及沙國宣示堅定減產立場等因素影響，帶動國際原油價格上漲；本週調價指標7D3B週均價為每桶60.73美元，較前週58.47美元上漲2.26美元，新台幣兌美元匯率升值0.158元，國內油價依公式計算漲幅為2.67%。

中油指出，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.4元，足額調整。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：鄭雪文）1080915